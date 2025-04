Chepa Candela: Maribel Zambrano no deja la maña de “asaltar cunas”

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Jelouuu, jelouuu!!... ¡Y heme aquí como un clavel! en esta entretenida tarea de llevarles los chismes más “hot, hot” (entiéndase: ¡Caliente, caliente!) del acontecer farandulero, de aquí, de allá, y más allaíta, donde los rollos, brollos, bretes, tramoyas y tretas, ¡están a la orden del “day”!...y en donde, de paso, el que menos puja, ¡puja un piano de cola, con la tapa levantada y el pianista incluido!...

Maribel Zambrano

Yyy sin más preámbulos, paso rauda a contarles que MARIBEL ZAMBRANO (¿Se acuerdan de ese cuerpo?) se dejó ver guindada del brazo de un chamito, al que ¡le triplica la edad¡, y quien, para más señas, es un exmíster de esos que se meten en todos “templetes” para atrapar “Sugar mamis” que les resuelvan la vida…aunque en el caso de la susodicha, no sé qué lujos y comodidades, pueda darle a su nuevo pechugo” porque tengo entendido que andaba #pelando”, a pesar de que mata sus tigres…Como quiera que sea, a la vedette de marras se le ha visto inflada con su conquista, y hasta parece que enamoró del imberbe...de quien no se despega ¡ni para ir al baño!...y la “verdura” que el chamo está bien “buenas tardes”…Aunque la Maribel Zambrano, que ya va por “50 y dele”, y siempre ha tenido fama de “Asalta cunas”, no puede evitar la imprudencia de algunos que se le han acercado para soltarle con mayor descaro: “Señora que hijo tan buen mozo tiene ese es su hijo”…Y ella, divina, demostrándole a muchos que “Gallina vieja da buen caldo”…

Ly Jonaitis

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les bato que la designación de LY JONAITIS como la conductora oficial de la el templete que servirá de marco a la elección de Miss Grand Venezuela, que será transmitida por Televen, sigue causado roncha entre ciertas y determinadas animadoras del “Canal de a bolita roja” que le tenían la vista puesta a ese “cambur”, que fue a parar a las manos de la susodicha, pues fue la condición ”sine qua non” de Jacqueline Aguilera, “la testaferra” de Osmel, ¡digo! “La mandamás” de dicho certamen para ceder los derechos de transmisión a dicha televisora, con la cual cerraron el “bisni” recientemente…¡Siii, señores!”…Según la onda captada por mis camataguas, el nombramiento de la susodicha como animadora del “choucito” que ya deben estar preparando le puso el dedo en la llaga a algunas de sus excompañeras de Televen, quien pensaban que por no estar en pantalla, sería alguna de ellas a las que le darán tal responsabilidad…peerooo...,se les olvidó que Ly Jonaitis y Jacqueline Aguilera son “hermanazas”…y era lógico que la ex Miss Mundo se decidiera por ella…y no por ninguna de las que pertenecen al staff de Televen…

Leonardo Villalobos

Por cierto que me enteré (¡Y trúuuaaa, trúuuaaa!, cual cotorra me limito a repetir) que el nombre de LEONARDO VILLALOBOS es el que más suena como el animador que compartirá con Ly Jonaitis la responsabilidad de conducir el “templete” que me imagino ya están ideando para el Miss Grand…pues si se ponen a ver en Televen no hay ninguna figura masculina (Entiéndase bien) de peso como para colocarla al lado de la susodicha, que además fue su ex y quien, como les conté, fue la ficha que escogió Jacqueline Aguilera …Aunque todavía no le han hecho la propuesta formal al susodicho…y supongo que en el momento que sí,. Además de que recuerden (Si se les olvidó) que el Leo ya tiene experiencia en “templetes” de ese tipo, pues fue animador, aunque por poco tiempo del Miss Venezuela…y estar frente a este certamen es para él, es “pan comido”…Mientras que el Nano Catanaima solo quedará para animar los castings regionales..…¡Agarrando aunque sea fallo, mijo!...

