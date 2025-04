En video: Penélope Cruz y Javier Bardem disfrutan del concierto de Lenny Kravitz

Suscríbete a nuestros canales

En su reciente videoclip 'TK421', Lenny Kravitz luce cuerpo a los 60 años como si el paso del tiempo no fuese con él, la misma vibración que Madrid ha experimentado este domingo al encontrárselo de nuevo enfrente, aún fuerte, vigoroso y consagrado al poder del amor en una era hostil.



"¡Somos tan afortunados de estar aquí y de tener otro día de vida, algo que no debemos dar por sentado! No todo el mundo se despertó hoy, pero nosotros sí y tenemos vida y un propósito, lecciones que aprender, una luz que prender y esa luz es la del amor. ¡No hay nada que este mundo necesite ahora más que amor y unidad!", ha proclamado durante su actuación.

Sin embargo, lo que más llamó la atención, fue un video que se hizo viral a través de las redes sociales en la que el artista disfruta de su show junto a los actores Penélope Cruz y Javier Bardem.

En el audiovisual, Lenny Kravitz se se sumó a la celebración, como si fuera un fanático más cantando, bailando y abrazando a sus amigos.

