Festival de Cannes 2025: Tom Cruise presentará la última entrega de 'Misión imposible'

El actor estadounidense Tom Cruise presentará la anunciada como última entrega de la saga 'Misión imposible' en la próxima edición del Festival de Cannes, donde será proyectada en la selección oficial fuera de concurso, indicaron este martes los organizadores.



La estrella de Hollywood pisará la alfombra roja del festival el 14 de mayo, acompañado del director y guionista, Christopher McQuarrie, además de otros miembros del elenco de 'Mission: Impossible – The Final Reckoning' ('Misión imposible: Sentencia final'), señaló el festival en un comunicado.



Será la tercera vez que Cruise acuda a Cannes, donde en 1992 presentó 'Horizontes lejanos', de Ron Howard, y hace tres años una nueva entrega de 'Top gun: Maverick', un viaje que aprovechó para dar una clase magistral y recibir una Palma de Oro de Honor.



En 'Misión imposible: The final reckoning' Tom Cruise vuelve a encarnar a Ethan Hunt por una última vez desde el inicio de la saga en 1996, y promete de nuevo "una experiencia cinematográfica inolvidable", señaló el Festival.



La película será estrenada en Francia el 21 de mayo, dos días antes de que llegue a Estados Unidos.



Producida por el propio Cruise y por McQuarrie, que además de director es el autor del guión junto a Erik Jendresen, la nueva entrega de 'Misión imposible' cuenta con un reparto en el que figuran Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Esai Morales, Pom Klementieff, Henry Czerny, Mariela Garriga o Angela Bassett.



'The final reckoning' será la octava entrega de una saga que ha recaudado más de 3.400 millones de dólares en el mundo y la primera desde 'Dead reckoning', estrenada en 2023.

