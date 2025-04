Chepa Candela: A Osmel Sousa le están dando hasta con el tobo

Suscríbete a nuestros canales

¡!jeeelooouuu!!...y, una vez más, y como de costumbre, les doy la bienvenida a ésta, la columna más esperada, leída, copiada, peeerooo…jaamáaasss igualada del “periodismo farandulero”, de este país, donde durante casi medio siglo, (¡Una pelusa!) el chisme (Materia prima y elaborada de esta vibrante sección) se bate mejor que ¡en ninguna otra parte!…

Osmel Sousa

Precisamente, como de chismear se trata, porque para eso me tienen aquí, (Además de que me pagan mis buenas “lechuguitas”) ¡con la velocidad de un rayo!... ¡y más rápido que un avión!, paso a batirles que muchos son los missópatas, ¡ay, perdón! missólogos mexicanos que le están dando ¡hasta con el tobo! A OSMEL SOUSA Por estar apoyando Stephany Abasali, de quien habla puras maravillas y la está asesorando en todo, con la mira puesta en la gran corona de Miss Universo, que, como bien se sabe, tendrá lugar el 21 de noviembre en Tailandia, aunque por el cambio de horario se ´podrá ver en América el día 20 del mismo mes…Precisamente ese “apoyo incondicional” (Digo yo) es el que tiene a los seguidores del templete de los predios aztecas, clon una “tibiera” enorme pues consideran que las diferencias tan marcadas del “Zar de la belleza” hacia la Miss Venezuela, no es apoyo, si no descaro, siendo directivo del importante “templete” y eso para ellos es una parcialidad demasiado chocante…El caso es que el avispero está alborotado allá, en “El país de los manitos” dentro de la legión de quienes no le pierden la pista al Miss Universo y quienes ahora no ven con buenos a Stephany Abasalim como si ella tuviera la culpa de ser bella…y tampoco buscó a Osmel para apoyarla…Diosss, esos missólogos mexicanos solo viven en una sola tramoya…y por “quítame esta paja”, ya están armando un “sal pa fuera”…

Sasha Andrea Rojas

Yyy siguiendo en la onda missérica, les bato que otra venezolana que le ha puesto los ojos puyúos a los españoletes, es una tal SASHA ANDREA ROJAS; quien “le está moviendo el piso” al resto de las candidatas que optan por la corona de Miss Universo Madrid 2025, el “templete” que antecede a la elección de la española que irán a la elección internacional…¡Síii, señores!...La susodicha, de la que no se sabe mucho, tiene 4 años dedicada al mundo del fitness y se ha movido bien, en ese ambiente, allá, en España donde un “caza misses” le puso el ojo y la motivó para que se metiera en ese “templete”, cuya fecha aún no se ha hecho oficial…“No camino sola hacia Miss Universe Madrid 2025. Camino con cada mujer que un día decidió ponerse en primer lugar, que se cansó de los límites impuestos y que eligió transformarse desde el amor propio”, soltó la chama…¿Se coronará como la nueva Miss España?...¡Amanecerá y veremos!...

Daniella Navarro

Yy desde los lares mayameros se reportan mis “repetidoras internacionales” para contarme que DANIELA NAVARRO (Se acuerdan de ese cuerpo?) abrió su jetota (Cosa que nada le cuesta) para poner los puntos donde tienen que ir…y a aquellos que quisieron hacer ver que estaba como enrollada porque su ex, Nacho Casano se había empatado con la presentadora Samira Jalil , que se desempeña como presentadora de Telemundo…“Si mi amigo es feliz pues yo apoyo” dijo la actriz venezolana…y remató con esta perla: “Nosotros tenemos la madurez para entender que no funcionamos como pareja pero como amigos somos partners y eso mi esposo lo respeta”...y con la contundente frase cerró ese capítulo donde los Hater que querían hacerla sentir mal en las redes sociales…¡Se quedaron con las ganas!...