Chepa Candela: La Ana Beatriz Osorio dizque llegó a Venezuela para sembrar raíces…

¡¡¡Bienvenidos y bienvenidas sean todos!!! Una vez más, un mismo objetivo nos reencuentra en ésta, la sección más sabrosa de este vibrante y colorido “niupeiper”: el chisme, pues no hay un sitio mejor donde se bata como lo hace esta Chepa que les teclea ¡a la velocidad de la luz! todos los pormenores de lo que pasa, ocurre, y acontece en materia farandulera dentro y fuera de estas fronteras…

Valeria Cannavò

Así que más rápido que inmediatamente (porque eso sí que lo tengo yo, no me gusta perder el tiempo en gamelote), les cuento que en la Quinta Violeta del Miss Venezuela ya están viendo con ojos rabia e intriga a la VALERIA CANNAVO (dígase: la Miss Venezuela Mundo 2024) y es que cuentan las malas lenguas (yyy ¡trúa! ¡trúa! cual cotorra repite la mía) ique la susodicha no es ficha fácil de convencer… Mis comadres las chismosas, esas que abundan como las abejas al panal en el canal de La Colina (explíquese: están esparcidas en cuantiosas cantidades) me informaron que a la reina de belleza le sugieren infinidades de cosas y “tuttas” éstas ella las echa pa´tras… Ejemplo; si le dicen “hazte un moño sofisticado” ella responde: “quiero ir de pelo suelto”, “ve con el vestido fucsia” ésta refuta: “me luce el rosa pálido”, “mamí píntate la jeta de rojo intenso” la susodicha réplica: “al natural me veo mejor”… Con “tutto” este “toma y dame” la Cannavo ique tiene a la organización en pleno con el cristo en la boca, y es que si observan el calendario actual, la mujer ya esta a un “tris” de irse al certamen internacional y todo lo que ella a metido en sus maletas para lucirlo en el concurso “Miss Mundo 2025” (a celebrarse en La India, del 7 al 31 de mayo) no gusta “naiboa con papelón”…

Prince Julio César

Yyy cambiando radicalmente el tema, les cuento que el JULIO CÉSAR “PRINCE” está echando de su pecho espuma porque la convocatoria que realizó éste pasado fin de semana con relación al casting de “Reinas y Reyes de Venezuela 2025” resultó ser un total y rotundo éxito… Recordemos que el personaje en cuestión recién arribó a la ciudad de Caracas para presentar a los nuevos representantes de la lindeza criolla, rumbo a los certámenes “Miss y Mister Supranational 2025” y “Mister Manhunt 2025” yyy no obstante, el fulano en cuestión aprovechó la estadía en la urbe capitalina para observar nuevos prospectos y sin imaginarlo se le llenó la casa de agua, es decir: la cantidad de interesados e interesadas colapsaron las adyacencias de Globovisión… A según, ésta no será la única audición que agendará el “Prince”, ya que el Presidente de esta franquicia de reinados “cacareó” que hará no menos de 4 llamados a evaluación para así darle en la “madre” a todos aquellos que critican y no confían en su gestión, y hacerles ver que él les está gruñendo en la cueva…

Ana Beatriz Osorio

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les bato que la actriz venezolana ANA BEATRIZ OSORIO, tomó la firme decisión de agarrar “tuttos” los macundales que tiene por acullá en los predios de Colombia para instalarse en menos de lo que canta un gallo en esta que es su tierra, su casa, y terruño (dígase: Venezuela)… La referida comentó que le encantó el aire que respiró en este paseo express que se dio por el tricolor patrio y en consecuencia volverá a Colombia para cerrar la jaula que tenía por allá armada, y volver a este conuco que tantas oportunidades personales y profesionales le brindó en un pasado… Así que ya saben; no digan que no se los advertí… Ana Beatriz volvió para quedarse, así que seguirán escuchando de ella… ¡Adiós!

