Muere el actor Jay North: conocido por hacer 'Daniel el Travieso'

Jay North, conocido por meterse en al piel del popular "Daniel el Travieso" (Dennis The Menace) en la década de los sesenta del siglo pasado, ha fallecido a los 73 años.



Laurie Jacobson, amiga y compañera de reparto en la serie original, anunció su fallecimiento en Facebook, afirmando que North falleció en paz en su casa el domingo por la mañana tras una larga batalla contra el cáncer.



Por su parte, su amiga y representante, Bonnie Vent, confirmó su fallecimiento en el condando de Unión, en Florida, donde residía, según la cadena NBC News.



North comenzó a interpretar al personaje principal de "Dennis the Menace" a los 6 años en 1959.



“Daniel el Travieso”, basada en la tira cómica homónima de Hank Ketcham, contó con 146 episodios a lo largo de cuatro temporadas.



La serie seguía a Dennis Mitchell (interpretado por North), un joven revoltoso que aterroriza a su anciano vecino, el Sr. George Wilson (Joseph Kearns), mediante una interminable serie de travesuras, recuerda Variety.



Tras el final de la serie en 1963, North apareció en varios papeles ocasionales en programas de televisión como “El agente de CIPOL”, “El show de Lucy”, “Mis tres hijos” y “Jericho”.



También prestó su voz para series como “Los caballeros árabes”, “Aquí vienen los gruñones”, “La hora de la aventura de los Banana Splits” y “El show de Pebbles y Bamm-Bamm”. Su último papel protagonista fue en el thriller erótico de 1974, "The Teacher".



North, originario de Hollywood, nació el 3 de agosto de 1951 y fue un fanático de la televisión desde muy joven, agrega el medio especializado.



Comenzó su carrera actuando en comerciales y apareciendo en pequeños papeles en programas de variedades como "The Eddie Fisher Show" y "The Milton Berle Show".



A los seis años, consiguió el papel protagónico en "Dennis the Menace". Posteriormente, declaró que sus experiencias como estrella infantil habían sido abusivas y abogó por los derechos de los jóvenes actores.

