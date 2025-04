En video: la mamá de Yailin 'La Más Viral' es agredida en un estacionamiento

Suscríbete a nuestros canales

Wanda Díaz, madre de la cantante dominicana Yailin 'La Más Viral', fue víctima de una agresión mientras se encontraba en el estacionamiento del edificio donde reside Kim, su otra hija.

A través de las redes sociales se viralizó un video del momento le da una cachetada al hombre y, en respuesta, él le devuelve un golpe.

En los comentarios los internautas aseguran que el sujeto simplemente se estaba defendiendo de la agresión de Wanda, quien claramente fue la verdadera culpable.

Sin embargo, en conversación con la animadora venezolana, Kerly Ruiz, la mamá de Yailin La Más Viral mencionó que se trata de un hombre haitiano que trabajaba como guardia de seguridad.

"Yo tenía un año sin venir a su casa (de Kim), pero, él me conoce y no me quería dejar subir. Él sabiendo que yo viví ahí y mi hija también", declaró Díaz.

"Empezamos a discutir fuertemente y yo tuve que llamar a la policía para que me ayudara", agregó.

