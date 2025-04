Elton John habla de cómo vive su vida tras perder la visión por una infección ocular

Suscríbete a nuestros canales

El cantante y compositor británico Elton John informó sobre el estado actual de su salud tras confesar hace unos meses que había sufrido una pérdida parcial de visión debido a una "grave" infección ocular.

Durante una entrevista con el Times de Londres, el artista de 78 años confesó el dolor que sufrió tras perder la vista y cómo ha afectado a su vida cotidiana.

"No puedo leer. No puedo ver a mis hijos jugar al rugby y al fútbol, y ha sido una época muy estresante porque estoy acostumbrado a empaparme de todo", dijo Elton John al medio antes mencionado.

John y su esposo, David Furnish, que se casaron en 2014, tienen dos hijos en común: Zachary, de 14 años, y Elijah, de 12.

La pareja dio la bienvenida a Zachary, que nació por gestación subrogada en diciembre de 2010 y en enero de 2013, John y Furnish fueron padres de Elijah, que nació por el mismo vientre de alquiler.

Sin embargo, pese a su discapacidad visual, Elton John decidió continuar con su música después un primer corte de su documental "Elton John: Never Too Late".

Con este documental, la estrella del country Brandi Carlile, motivó una colaboración con John, para crear la canción 'Never Too Late', a la que siguió todo un disco completo de colaboraciones entre ella y John, titulado "¿Quién cree en los ángeles?".

He pasado por un infierno... y sigo luchando. Este disco es muy fiel a lo que soy. Si se vende bien, y si no también. Es uno de los mejores trabajos que he hecho jamás", dijo Elton John a los medios.

