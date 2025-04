En video: Disney World lanza adelanto del nuevo espectáculo de villanos

Suscríbete a nuestros canales

Disney compartió un nuevo video tras bambalinas que ofrece un vistazo al proceso creativo detrás de su próximo espectáculo 'Disney Villains: Unfairly Ever After' que debutará el próximo 27 de mayo en Disney's Hollywood Studios en Florida.



El video incluye una primera escucha de una de las canciones originales del show, ofreciendo al público un adelanto del estilo musical y el tono de la producción.



La música, descrita como una mezcla de drama teatral y diversión villana, crea la atmósfera perfecta para un espectáculo diseñado para brindar profundidad y entretenimiento a algunos de los personajes más icónicos de Disney, según la bitácora de la compañía.



El video fue compartido en el canal oficial de YouTube de Disney Parks e incluye imágenes de grabaciones orquestales para el espectáculo, así como imágenes de los villanos mientras emergen de una nube de niebla de colores coordinados.



"Estar en este estudio y escuchar a los músicos en vivo dar vida a cada momento, a cada campana de viento, es pura magia musical para 'Disney Villains: Unfairly Ever After'", dice Tom Vazzana, director creativo ejecutivo de Disney Live Entertainment.



El espectáculo musical inmersivo trae a nuestro mundo a los enemigos más diabólicos para descubrir, de una vez por todas, quién es el más incomprendido, indica la compañía.

Entre las sorpresas que se anticipan en el video es la del Espejo Mágico que no solo será el narrador, sino que también interpretará una canción original, según anuncia el productor musical Doug Morris.



La música de la obra "tiene un toque de rock and roll, un toque de orquesta y música gótica clásica", remata el director de orquesta, Roger Butterley.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube