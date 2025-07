Andrea Meza pone fin a los rumores: desmiente rivalidad con Alicia Machado en Miss Universe Latina

Suscríbete a nuestros canales

Andrea Meza recibió un llamado inesperado de Telemundo a las 9 a.m.: debía reemplazar a Zuleyka Rivera como capitana del equipo 'Rubí' en Miss Universe Latina. "Pensé que no era verdad", confiesa entre risas a People en Español. En menos de 24 horas empacó todo y cambió de país: "Fue superintenso, no sabía realmente a lo que venía". La ex Miss Universo admitió que solo se persignó diciendo: "Que sea lo que Dios quiera", enfrentando el desafío de liderar en un reality que ya estaba en marcha.

Sobre su rol como capitana, Meza destaca: "Ha sido superdivertido, también retador". Su mayor objetivo fue ganarse la confianza de las concursantes: "Creo que lo he logrado". Aunque reconoce el drama de las eliminaciones: "Las chicas tienen que ir saliendo [...] solamente son muy pocas las que van a llegar a la final". Respecto a su llegada exprés, revela que tanto la producción como las participantes –algunas con dudas iniciales– la recibieron "con los brazos abiertos".

La polémica estalló cuando confrontó al jurado con su libreta en mano: "Me dejé llevar por mis emociones [...] defendí a mis niñas a capa y espada". Sobre las críticas de Fabián, reflexiona: "Quizás pude haberlo hecho de otra manera, pero sigo firme en mi opinión". Respecto a Alicia Machado, es categórica: "Yo nunca he hablado de Alicia [...] no vengo a competir ni con Alicia ni con el equipo 'Esmeralda'". Asegura que nada está guionizado: "Todo lo que hago, digo, expreso [...] es auténtico".

La distancia de su esposo duele: "Es difícil [...] Lo extraño muchísimo, extraño [también] mi gato". La solución fue contundente: "Le dije: 'Ya, por favor, ven'". Mientras extraña su programa Hoy Día ("El show me encanta, me encanta poder despertar todas las mañanas"), aclara que volverá al finalizar el reality: "No es como que yo haya dejado el show, simplemente me están esperando".

