¡Escándalo! Fotógrafa de Yailin La Más Viral renuncia: "Me quedo donde exista el respeto"

La conocida cantante dominicana, Yailin La Más Viral, se ha visto envuelta en el ojo de huracán luego de abandonar a su equipo de trabajo y no presentarse en el Festival Latino Gang, realizado en Países Bajos el pasado 5 de julio de 2025.

Ahora, la intérprete de 23 años de edad, enfrenta un nuevo reto laboral, debido a un video difundido en redes sociales de Leidy Ortiz, quien sería la fotógrafa personal de la artista.

Fotógrafa de Yailin La Más Viral renuncia al equipo

A través de las redes sociales, Leidy Ortiz dio a entender mediante un video publicado en redes sociales, que ya no formará parte del equipo de trabajo de la cantante y que ella no se quedaba "donde no hay respeto".

"Le doy muchas gracias a Dios por haberme permitido posicionar mi carrera en un nivel donde no tengo que hablar mucho. Mi disciplina, mi trabajo y mi respeto en todo lo que hago, en todos los aspectos de mi vida, siempre han hablado por sí solos. Incluso, siempre tengo personas que se me acercan, sin yo ni siquiera presentarles, a felicitarme por el trabajo tan increíble que siempre hago", dijo en el audiovisual la fotógrafa de Yailin La Más Viral.

"Le quiero dar las gracias a Bombon Productions por siempre tener una actitud muy atenta, responsable y mucha disciplina con el equipo de trabajo".

"Las personas que me conocen saben que aunque yo le tenga mucho cariño a una persona, aunque yo los quiera ver crecer, yo solamente voy a estar donde existe la responsabilidad, la disciplina y sobre todo el respeto. Sin nada más que decir señores, les deseo un bendecido día y que vayan con Dios", finalizó Ortiz.

¿Cómo inicio el conflicto laboral?

Los problemas con el equipo de trabajo de Yailin La Más Viral, iniciaron tras su falta en el show antes mencionado, en el que la intérprete canceló la presentación debido a que no había recibido pago por “10 trabajos” que realizó.

"No canto de gratis. Mi trabajo y mi talento merecen respeto . Si no hay pago no hay presentación", decía parte del comunicado oficial que publicó en sus historias de Instagram y con el que informaba a sus millones de seguidores acerca de la situación.

Por su parte, Bombón Production desmintió a la exponente y aseguró que se le pagó lo acordado.

“Claro que te hemos pagado una parte de lo que te corresponde. ¿En qué cabeza cabe que una mujer tan interesada por su dinero va a hacer 10 actividades sin que se le adelante una parte de los pagos? La reputación de nuestra empresa no se discute. Tenemos décadas trabajando con la crema de la industria urbana, y nunca hemos tenido dilemas de esta índole”, dijo el comunicado de la empresa

De acuerdo al promotor, Yailin La Más Viral llegó tarde al festival debido a que se fue a celebrar su cumpleaños sin avisar.

