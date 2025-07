La exitosa franquicia “Una Noche en el Museo” regresa a cines: esto es lo que se sabe

Suscríbete a nuestros canales

La franquicia que convirtió museos en parques de atracciones nocturnas resurge: 20th Century Studios y 21 Laps Entertainment (productora de Shawn Levy) impulsan el reboot de Una Noche en el Museo, según confirma Deadline.

El guionista Tripper Clancy lidera el proyecto, prometiendo reinventar el caos mágico que protagonizó Ben Stiller en 2006. La nueva entrema mantendrá el icónico Museo de Historia Natural como escenario, pero introducirá personajes frescos y un reparto completamente distinto al original.

La trilogía original, dirigida por Levy, recaudó $574 millones (2006), $413 millones (2009) y $363 millones (2014), sumando $1.300 millones globales. Frente a estos números, el nuevo filme busca emular el éxito con un enfoque rejuvenecido, aunque sin Stiller como Larry Daley. La película animada El Retorno de Kahmunrah (2022, Disney+) sentó precedentes tras la compra de Fox por Disney, pero este reboot apuesta por acción real y nuevas estrellas.

El misterio rodea la trama, pero se confirma que ningún actor original repetirá rol, descartando regresos simbólicos como el inolvidable Robin Williams (Teddy Roosevelt). Tripper Clancy, conocido por comedias ácidas como Stuber, podría añadir un tono más sarcástico al caos museístico. Paralelamente, la productora 21 Laps refuerza su alianza con Netflix, donde Clancy ya trabajó en series como I Am Not Okay With This.

Con el museo listo para cobrar vida otra vez, el proyecto avanza sin fecha de estreno ni reparto confirmado. La franquicia que mezcló historia viva (desde Atila hasta Sacajawea) y comedia física enfrenta el desafío de conquistar a nuevas generaciones.

