Belinda saca ventaja de sus relaciones: Perfeccione el inglés con mi ex

Belinda sorprende al demostrar fluidez en inglés durante su entrevista en el "Zach Sang Show", confesando su peculiar técnica: "Pienso en español y traduzco como Alexa". La cantante, que actualmente promociona su álbum "Indómita" y la serie "Mentiras", admite su evolución tras años de memes por su pronunciación.

Su proceso mental revela contraste: "En español hablo despacio, pero en inglés más rápido", destaca mientras los conductores elogian su rapidez al responder preguntas complejas en vivo.

El momento más candente surge al explicar su dominio del idioma: "Los novios estadounidenses que he tenido aquí y allá... no eres tímido al preguntar ‘¿cómo se dice esto?’". Ante la anécdota de un conductor sobre ser "utilizado" para practicar inglés, Belinda ríe y admite: "Yo he hecho eso, lo siento", generando reacciones en redes. Su confesión revive inmediatamente su romance de 2016 con el ilusionista Criss Angel, quien incluso se tatuó su nombre.

Internautas no dudan en vincular sus declaraciones con Angel, recordando cómo el mago cubrió su tatuaje tras la fugaz relación. Belinda evita nombres concretos pero refuerza la estrategia: "Es necesario no ser tímido" para aprovechar conversaciones íntimas como clases prácticas. La polémica se amplifica al contrastar su método con su actual dominio lingüístico en promociones internacionales.

Mientras su disco "Indómita" escala listas, la artista cierra con humor comparándose a la IA: "Alexa es más rápida, pero la próxima vez". Su franqueza sobre usar relaciones para aprendizaje lingüístico marca la entrevista, dejando abierto el debate sobre ética personal versus crecimiento profesional en el mundo del espectáculo.

