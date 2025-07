BTS está de regreso: sorprenden a sus fans con anunció de nuevo álbum y gira mundial en 2026

Suscríbete a nuestros canales

BTS sacude la industria al confirmar su regreso completo con álbum y gira mundial para 2026, tras superar el servicio militar. En una transmisión en Weverse vista por 7,3 millones de fans, RM anunció: "Lanzaremos un nuevo álbum de BTS en la primavera del próximo año". El líder reveló que desde julio trabajarán en Estados Unidos: "Reflejará los pensamientos e ideas de cada miembro". Jimin añadió: "Prepararemos el álbum rápidamente para que no tengan que esperar".

La gira marcará su retorno a los escenarios tras Permission to Dance On Stage, con fechas por confirmar en múltiples continentes. Jungkook recalcó su compromiso: "Volvemos con la misma mentalidad con la que empezamos". Este será su primer álbum grupal desde Proof (2022) y material inédito desde BE (2020), que dominó el Billboard 200 con "Dynamite". Durante el hiatus, los miembros lanzaron proyectos solistas como Golden de Jungkook y D-Day de SUGA.

SUGA compartió su proceso introspectivo: "Me tomé el tiempo para pensar en mí mismo [...] este tiempo me dio oportunidad de reflexionar". J-Hope ya había anticipado en Apple Music 1 que el regreso tendría "una energía enorme", mientras Jimin declaró a Jimmy Fallon su emoción por reunirse. Jin, primero en completar el servicio militar en 2025, lideró el reencuentro tras lanzar sus EPs Happy y Echo.

El anuncio cierra dos años de incertidumbre para los ARMY. RM garantizó: "No tendrán que esperar hasta julio o agosto" para el disco. SUGA, último en reintegrarse en junio, envió un mensaje conmovedor: "Quiero agradecer sinceramente a los fans por haberme esperado. Realmente los extrañé". La gira promete ser su producción más ambiciosa, consolidando su legado tras superar 129 meses de carrera.

