El multiverso de Spiderman sufre otro retraso: la secuela de la exitosa película llegará en 2027

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse enfrenta otro cambio de fecha tras su anuncio inicial para junio de 2027. Confirmado por The Hollywood Reporter, la secuela que cerrará la trilogía iniciada con el Oscar a "Un nuevo universo" (2018) se retrasa tres semanas. Este movimiento estratégico busca capitalizar la temporada estival pese a antecedentes complejos: denuncias laborales en la producción de "Cruzando el Multiverso" y liderazgo cuestionado de Phil Lord y Chris Miller alimentaron previos contratiempos.

Sony justifica el ajuste como maniobra comercial: "Finales de junio será más atractivo para una gran apuesta", declaran fuentes del estudio. La decisión responde al éxito de "Cruzando el Multiverso" ($690 millones globales) y evita problemas de producción esta vez. La nueva fecha, 24 de junio, posiciona al filme como apertura de la temporada veraniega, tradicional territorio para blockbusters. Este calendario sigue la estela de Superman (2025) y Supergirl (2026), proyectos que buscan revitalizar cómics con enfoques audaces.

¿Podrá la trilogía concluir sin más obstáculos?

El historial de retrasos genera cautela: aunque Sony asegura que el filme estará terminado, la producción acumula complicaciones desde 2023. Beyond the Spider-Verse promete redefinir la animación superheroica con su estilo visual NPR (mezcla 2D/3D), pero su llegada depende de que no surjan nuevos imprevistos. Los creadores mantienen su visión ambiciosa: consolidar una revolución estética que inició con el cliffhanger de Miles Morales y expandió realidades multiversales.

El estudio confía en replicar el impacto cultural de la saga, cuyas entregas combinaron innovación técnica y narrativa emocional. Más que un cierre, Beyond the Spider-Verse podría establecer nuevos parámetros para la animación mainstream, siguiendo la tradición autoral de James Gunn en DC. Sin embargo, la presión es máxima: debe honrar el legado de una trilogía que transformó el género mientras navega expectativas infladas por cuatro años de espera y polémicas de producción pendientes de resolver.

