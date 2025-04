Chepa Candela: A Carmen Julia Álvarez la metieron en un reality de Televen

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Hooolaaa a todos mis fieles consecuentes!!! (Incluyendo a mis detractores, que también los tengo ¡como chinitos repartidos por el mundo!) Nuevamente heme aquí en este raudo, intenso y veloz tecleo, procesando lo más “hot, hot” (entiéndase: ¡caliente, caliente!) del acontecer farandulero de este país y zonas circunvecinas, donde el cotilleo -materia prima y elaborada de esta vibrante columna- ¡es impelable!..

Flor Núñez

Yyy corto este preámbulo y para contarles que la mismísima LUPITA FERRER y FLOR NÚÑEZ estarán de “chupa y déjame el cabo” en un nuevo y muy bien monetizado “culebrón” de TELEMUNDO que la verdura como el apio, el ocumo y la batata, se anotó tremendo goooool con la contratación de este par de dos…para el “remake” de una tele serie españoleta…Mientras que en el elenco masculino figura el LUCIANO DE Alessandro junto a otro “bojote” de actores, actrices y hasta extras venezolanos que ¡por un milagro! encontraron chamba en la cadena mayamera, donde entrar no es “soplar y hacer botellas”…Recuerden que los colombianos, mexicanos cubanos y chilenos tienen acaparado ese mercado…y hasta “roscas” han armado para no dejarle espacio…de manera que es una hazaña titánica que varios artistas criollos se hayan ubicados bien en Telemundo…

Carmen Julia Álvarez

Yyy “Avanti” con el cotilleo les bato que la CARMEN JULIA ÁLVAREZ, anda “botando de su pecho espuma”, ya que la metieron en el listado de actores que van a darse ¡hasta abajo! en la segunda temporada de “Estrellas de la Cocina” donde estarán otros famosos que en esta oportunidad responderán al verdadero concepto de este reality conducido por Leonardo Villalobos …

Mario Bruno

Yyy a un tris de culminar la ración chismográfica de hoy (Acuérdense que es hoy es viernes y eso de trabajar sobretiempo como que no cuadra mucho) me enteré que El MARIO BRUNO; ya se metió de cabeza, tronco y extremidades en su responsabilidad de hombre serio…y además de asumir su rol de pareja, con mucha seriedad, ya tiene todo listo para recibir a su primer “crío”, fruto de su relación con una tal Geraldine Bruzual…y además dijo que se dedicará de frente a su papel de papá…y ahora yo me pregunto, así como quien no quiere la cosa…¡Va a dejar Portada´s?... Yo no creo porque ahora tiene que mantener dos bocas…y con él ¡son tres!...y es ahora cuando realmente le viene la gastadera, pues criar un muchacho no es barato, ni fácil…El caso es que el animador del programa matutino de Venevisión se ha entregado a sus obligaciones conyugales …y su próximo estreno como papá…¡¡Esssooo, chamo¡¡

