Chepa Candela: Al Alan Suárez le encanta el "chupi chupi"

Suscríbete a nuestros canales

¡¡¡Feliz inicio de semana mi gente bella!!! (Yyy Federica también)… Una vez más heme aquí, ¡al pie del cañón!, presta, lista, y dispuesta a batirles lo más “hot, hot” (entiéndase: ¡caliente que quema!) del acontecer farandulero de este país y zonas aledañas, donde pocos son los que están libres de pecado, o si no que alguno lance la primera piedra… ¡He dicho!... Yyy como para luego es tarde, arranco el “parling” contándoles que mis amigas expertas en moda, atavíos, indumentarias, ropajes, y prendas de alto nivel y confección evalúan con harta preocupación los trapitos que el ALAN SUÁREZ exhibe en sus respectivas emisiones en vivo dentro del programa “Vitrina”… Yyy es que el personaje en cuestión aparentemente usa dos tallas menos de las que debería tener y por eso es que los trajes que muestra ante la pícola pantalla pareciera que los lavaron con esencias de “chiquitolina” (dígase: se los pidió prestados a sus sobrinos de 10 años)… Al Alán los pantalones le quedan brinca pozos al mejor estilo del “Chavo del 8”, las camisas manga largas pasan a ser tres cuarto, y los sacos que deberían ir al ras de sus caderas terminan siendo un diminuto croptop dejando en evidencia su muy mala elección… Así que “tuttos” aquellos figurines que bien saben de moda, me darán la razón y mi aporte dentro de esta industria es decirle al Alán: “¡mijito! vístete mejor”…

Andrógena tiene clones

Yyy cambiando radicalmente el tema, les cuento que observé con lupa en mano, desde los predios de Canal i, que su programa “número uno”, el “más top”, el “insuperable”, y el que ellos mismos pregonan como “sin igual” (¡siiii Luiiiii! ponte a creer que te vas a volver creyón) vive calcando, copiando, y extrayendo la esencia, el acting, y el trabajo creativo que su compañera de pasillos ANDRÓGENA le presenta al mercado día y noche, y es que mientras la comediante se exprime el cerebro para imponer frases y hacer de su verbo una autenticidad, las cuatro joyas de las cuales les hablo (y cuyos nombres me reservo) de manera fresca y descarada repiten al pie del cañón cada palabra y cada expresión cuando están exponiendo sus respectivos casos; haciéndole ver a “Raimundo, y todo el mundo” que en ese rincón matutino lo que falta es mucha creatividad y naturalidad… “Andro” ¡comadre! póngase pilas y patente cada oración y chiste que se le ocurra… Recuerde que hay gente floja para pensar y crear, y los clones los tiene allí, en su propia casa… ¡Codo a codo, y cachete con cachete!... ¿Gustó o no gustó?...

Shakira pasó tremendo susto

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les bato que la SHAKIRA dejó a más de uno en un tacón y sin tapita cuando anunció un cambio repentino en la agenda de su Tour “Las Mujeres ya no lloran”… La colombiana “cacareó” que el show previsto originalmente para el próximo 23 de febrero como parte de su gira, fue movido un día por asuntos logísticos, según reafirmó la organización… Muchos de sus seguidores, fanáticos, y jala mecates, lanzaron un grito al cielo cuando se enteraron que el concierto de Medellín iba a ser pospuesto, pero el susto les duró escasos minutos, porque de manera inmediata les hicieron ver que el cambio de señas era de 24 horas (es decir, para el 24 de febrero) y el recinto donde se prometió hacer el espectáculo sigue siendo el mismo, el cual no es otro más que el Estadio Atanasio Girardot… Luego de ese paso por su natal Colombia la cantante continuará dándole duro al gañote en Chile, Argentina, México, República Dominicana y en varias ciudades de Estados Unidos y Canadá… Mientras tanto, Venezuela (una de las plazas que le dio grandes oportunidades durante el inició de su carrera) quedó seca y sin esperanzas; porque en su recorrido internacional éste tricolor patrio no figura… ¡Adiós!...

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube