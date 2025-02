Chepa Candela: Hijos de Paquita la del Barrio empezaron a sacar las uñas

Suscríbete a nuestros canales

¡ jeeelooouuu! ¿Preparados para la ración chismográfica del día? Hoy les tengo un menú suculento, como les gusta... Con abrebocas, plato fuerte, postre y hasta jugo... ¡En cantidades suficientes para comer, repetir y llevar “pa pola”!...

Julia Morley

Y como “para luego es tarde”, enseguida paso a batirles que, tras darse a conocer fecha y lugar de la elección de Miss Mundo 2025, la cual, como se los batí ayer se llevará a cabo desde 7 al 31 de mayo en Letanga (Estado de la India), la señora JULIA MORLEY, llamó a capítulo a los países franquiciantes para que dejaran de darse bomba y terminen de formalizar su inscripción para la nueva edición (La número 72) del segundo “templete” de belleza más importante del globo terráqueo, cuyos organizadores aspiran que en esta oportunidad el número de candidatas llegue a los 130…y si sobrepasa ese número, mejor todavía…¡Síii, señores!...Según la onda captada por mis camataguas, aquel país que no haya oficializado su ingreso a la competencia de este año, solo tendrá un mes para hacerlo, pues de lo contrario, quedar{a “como la guayabera” (Entiéndase: ¡por fuera!) del concurso…¡O corren o se encaraman¡…

Paquita la del Barrio

Yyy “desde ”El país de los manitos” se reportan mis “repetidoras internacionales” para batirme que el cuerpo de PAQUITA LA DEL BARRIO, no se ha enfriado todavía …y ya los tres hijos que dejó, entre ellos, una adoptada que le administraba la plata, empezaron a sacar las uñas…y fue en plena funeraria donde los dientes, lo cual parece indicar que la guerra que se avecina por la fortuna de la cantante que apenas tiene tres días de muerta, será ¡a cuchillo armado!...¡Así como lo están leyendo¡…El día miércoles los dos muchachos (Miguel y Javier) llegaron por separado a al velorio de la célebre difunta…y no voltearon ni a mirar a su hermana de crianza, que tampoco movió un dedo para acercarse a ellos, provocando el cuchucheo de todos los presentes, incluyendo a representantes de la prensa que cubrían los actos fúnebres de Paquita, que dejó una fortuna estimada en 10 millones de dólares, entre efectivo, casas y negocios particulares…¡Un realero, pues!...Y denlo por hecho que esa será la causa de la guerra que está ¡a un tris¡ de estallar entre los hijos de la “muerta”…¡Aaayyy, Maracay¡…

La Bomba

Yyy desde los predios de Televen, me llegó la señal de que LA BOMBA, que se ha desinflado como “caucho espichao”, ique, será sometida a una restructuración total…y me contaron que lo primero que hará la gerencia, será cambiar al equipo de productores, pues dejaron caer en el foso al que era el primer programa farandulero de la televisión venezolana…y ahora no levanta ¡ni sospechas…Es más, también supe que le tiene el ojo puesto al tren delantero, integrado, actualmente, por Andreína Castro, que está de reposo post natal, Adrián Lara, Adriana Peña y Aigil Gómez…¿Continuarán al frente del espacio…o Les darán "matarile"?...¡Amanecerá y veremos!…

