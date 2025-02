Vocalista de Grupo Firme se viste de mujer en el cumpleaños de su hermano

Suscríbete a nuestros canales

Durante el cumpleaños del tercer vocalista de la banda mexicana Grupo Firme, Jhonny Caz, su hermano Eduin decidió sorprenderlo con un lujoso regalo y vestido de manera muy peculiar.

A través de sus redes sociales, el conocido cantante mexicano compartió un video en el que se ve vestido de mujer para regalarle al cumpleañero un BMW.

"FELIZ CUMPLEAÑOS HERMANO TE AMO! Muchos no entenderán la pta vibra pero es cosa que me vale vrga, espero te guste tu regalo y no me refiero a tu camioneta nueva, te amo!" Escribió Eduin Caz en la red social de la camarita.

En el audiovisual, el joven se veía vestido de negro con botas de tacón, maquillaje y una peluca amarrilla, lo que hizo que los internautas le confundieran con la celebridad mexicana Wendy Guevara.

Asimismo, se mostró cómo ambos hermanos disfrutaron de la fiesta mientras bailaban juntos.

