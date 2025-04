Madre de Beyoncé revela la enfermedad que le cambió la vida: “Lo que me asusta ahora es no aprovechar al máximo"

Suscríbete a nuestros canales

Tina Knowles, madre de Beyoncé acaba de publicar su libro de memorias "Matriarch" y para sorpresa de muchos, en él escrito narra uno de los capítulos más duros y valientes de su vida.

Revela que fue diagnosticada con cáncer de mama en julio de 2024 y que lo enfrentó en silencio, protegida por su círculo más intimo según información compartida por El País.

Siendo libre de la enfermedad , finalmente, Knowles, decidió contar su historia, para esperanzar a las personas que padecen la patología que ha arrasado con muchas vidas.

El cáncer llegó sin avisar, mientras escribía el libro y lanzába la línea de cuidado capilar, Cécred, con Beyoncé, cuando fue diagnosticada en etapa 1, de su seno izquierdo.

Knowles contó que había pospuesto su mamografía rutinaria durante años, creyendo erróneamente que ya se la había hecho y rescató que “No se puede jugar con eso”.

A través de entrevistas y su libro, Knowles revela cada paso: la cirugía, la reducción de pecho, la infección que siguió y la cancelación de compromisos.

Explicaba además que fue Beyoncé quien le insistió en descansar y priorizarse mientras buscaba abordar la situación con acciones, mientras que, Solange, su otra hija, Solange, quien la abrazó con una certeza firme: “Mamá, nos encargaremos de esto”.

Su voz, siempre protectora hacia su familia, ahora se convierte en escudo para otras mujeres. “Decidí hablar porque esta historia puede salvar vidas”, confiesa.

Sin antecedentes familiares, sin genes predisponentes, el cáncer la eligió igual. Por eso insiste en la prevención como acto de amor propio. “Como mujeres, estamos tan ocupadas que olvidamos cuidarnos. Pero si no me hubiera hecho la prueba, no estaría aquí.”

Matriarch no es solo una autobiografía. Es una carta a su descendencia, una defensa de su linaje, y una ofrenda para todas las mujeres que necesitan escuchar que, incluso en la oscuridad, hay luz.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube