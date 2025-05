Chepa Candela: Valeria Cannavó dizque se “está metiendo por los palos”

Suscríbete a nuestros canales

…¡¡Feeeliiizzz miércoles a todos mis consecuentes!! (Y a los que no lo son también)...Yyy como siempre, aquí me tienen, en este raudo tecleo que diariamente les pone al tanto sobre lo que se mueve y se bate en esta “fauna farandulera”, donde los rollos, bretes, brollos, tretas, tramoyas y todo lo que huela a cotilleo ¡no podrán faltar ¡“never in the life”!...

Jacqueline Aguilera

Yyy como para echárselos completico desde la “A hasta la Z” para eso me tienen aquí, arranco por el principio para contarles que la “guerrita” que a modo de burla le tiene montada a JACQUELINE AGUILERA (¡¡Suusstooo!!) a Valeria Cannavó no solo ha caído como un balde de agua fría en el sector missérico nacional e internacional , sino, que, además, deja ver las costuras de la campaña bien chimba del Miss Grand Venezuela en contra de la representante criolla en el Miss Mundo…y como el “templete” que dirige la susodicha depende del Miss Grand International, que es un apéndice del Miss Universo, (aunque lo nieguen), entonces nada mejor que descargar a la venezolana para que no logre ninguna figuración en el concurso de Julia Morley, que está llevándose a cabo en los predios de La India, y cuya noche final se realizará el próximo 31 de mayo…¡Síii, señores!...

Toda la controversia que ha generado la maldad de la exMiss Mundo en contra de su propia paisana, según consideran algunos missólogos no es màs que una tramoya para que la otra no haga ningún papel relevante en el la nueva edición del “templete” mundial…aunque dudo que su palabra tenga algún peso, sin embargo no deja de molestar la falta de solidaridad contra Valeria Cannavó que le está poniendo corazón a la cosa para no pasar por debajo de la mesa el propio día de la elección…A mí no me “extraña-araña”, la retorcida actitud de Jacqueline Aguilera, pues para nadie es un secreto que ella siempre ha sido malintencionada ¡de marca mayor!...y si lo dudan, pregúntenle a María Gabriel Isler, a la qe le hizo la vida imposible, hasta que Nina Sicilia, con la que también tuvo su “sal pa fuera”, hasta que decidió salir de ella…

Valeria Cannavò

Por cierto que la VALERIA CANNAVÓ empezó a agarrar aire, allá, en la India y de las latinas, es una de las que más comenzó a sonar…de hecho en su desfile con el traje típico, fue una de las más aplaudidas, impactando con el vestido, inspirado en la orquídea venezolana, creado por el maquillador y diseñador Carlos Hernández…¡Síii, señores¡…Según mis fuentes misséricas, apostadas en la ciudad de Telangana, donde se realizó la primera previa del Miss Mundo 2025, la reina criolla la está dando por los lares de la India…y aunque muchos expertos no la ven como ganadora…(¡Yo tampoco¡), en estas últimas horas las Valeria Cannavó, ique, ¡“se viene metiendo por los palos”! Siendo junto a Miss Brasil (Jessica Pedrozo) y Miss Chile (Francisca Lavandero) otra de las latinas que más bulla está haciendo allá, en el país asiático…¡Mírenla a ella¡...

Harry Levy

Yyy como mis fuentes missèricas, han estado bien “pilas” en estas últimas horas de los lares de la Colina acaban de reportarse desde la Quinta morada para contarme que el HARRY LEVY ya tomó posesión del cargo que dejó María Gabriela Isler, quien, como se sabe, está de reposo prenatal, pues le queda poco tiempo para reventar fuentes…y estará algunos meses fuera de la organización Miss Venezuela…y como el susodicho es “uña y corruña” del Jonathan Blum, no le costó mucho para quedarse con el “coroto”· de la exMiss Universo…aunque ¡ojo!” la cosa será temporal…a menos que le aplique una y la dejen como “la guayabera” de la directiva del primer templete de belleza de este país…¿Raro?...¡Raro no sería¡ porque el Harry Levy toda la vida ha soñado ¡Hasta despierto¡ con ser un “chivo” más del Miss Venezuela…¡Chaooo¡…

