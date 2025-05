Poncho de Nigris desaparece en el Día de las Madres y su progenitora lanza dura indirecta en redes

Suscríbete a nuestros canales

El Día de las Madres en la familia De Nigris estuvo lejos de ser una celebración. La madre del influencer Poncho de Nigris, no recibió ningún tipo de comunicación con su hijo. Leticia Guajardo, madre del , reinó el silencio... y el desaire.

Doña Lety, como la conocen en redes, publicó un video donde dejó clara su tristeza por no recibir ni un mensaje, ni una llamada, ni un simple “feliz día” de su hijo. Sin mencionar nombres directamente, su mensaje fue claro: “Hice todo por ellos, trabajé vendiendo lo que fuera para que no les faltara nada… ¿y así me pagan?”

Las palabras resonaron fuerte, sobre todo porque no es la primera vez que la relación entre madre e hijo está en el ojo del huracán. Hace apenas unas semanas, Guajardo reveló que Poncho se negó a ayudar con la fiesta de XV años de su nieta Ivanna, desatando un escándalo familiar que terminó con el influencer tomando distancia total.

Según Infobae, Poncho no ha ocultado su postura: aseguró que decidió alejarse por su salud emocional. “Ya me hizo mucho daño”, dijo hace poco, cerrando la puerta a cualquier reconciliación inmediata.

Ahora, el silencio del 10 de mayo no solo fue físico, sino simbólico, y es que los lazos de sangre no siempre garantizan cercanía.

