Sofia Carson afianza colaboración con Netflix tras evento Tudum: se consolida como estrella recurrente en la plataforma

Sofia Carson, reconocida por su papel en Los descendientes de Disney Channel, ha redefinido su trayectoria al priorizar proyectos audiovisuales con narrativas significativas para ella, consolidándose como presencia recurrente en producciones de Netflix desde su debut en Sigue el ritmo (2020) hasta sus recientes trabajos en Equipaje de mano (2024) y Mi lista de deseos.

La actriz, quien presentó el evento global Tudum de Netflix el 31 de mayo afirmando que esto representaba "cerrar el círculo", enfatiza que su conexión con el arte trasciende lo profesional: "lo que hago —y mi amor y mi pasión por el arte, el cine y la música— es mucho más que lo que hago. Es quien soy"; su camino incluyó desafíos iniciales en la industria musical, donde rechazó presiones para sexualizar su imagen, declarando que ejecutivos le advirtieron que "si no usaba menos ropa, cantaba más sobre sexo o decía más palabrotas, nunca lo lograría".

Optando en cambio por desarrollar una carrera musical autónoma que incluye un álbum homónimo (2022) y colaboraciones como el dueto con Andrea Bocelli, experiencia que describió como "mágica" y comparable con "el paraíso"; Carson también equilibra su carrera con el activismo como embajadora de Unicef desde 2020, participando en misiones como su visita a Tanzania para impulsar el empoderamiento femenino, rol que considera "el más importante" de su vida.

Hermética sobre su vida privada, evita compartir detalles personales en redes sociales —donde supera los 20 millones de seguidores— concentrándose en proyectos futuros como My Oxford Year (agosto 2025) y Last Night at the Lobster junto a Elisabeth Moss, rechazando papeles que no reflejen mujeres complejas: "quería asegurarme de no interpretar a una damisela en apuros".

