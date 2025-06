Jared Leto enfrenta nueve acusaciones por conducta inapropiada con menores: testimonios detallan patrones

Suscríbete a nuestros canales

Un reportaje de Air Mail reveló que nueve mujeres acusan a Jared Leto (53 años) de conducta sexual inapropiada, incluidas situaciones ocurridas cuando eran menores de edad, señalando que estos comportamientos eran "un secreto a voces durante mucho tiempo" en Hollywood.

Entre los testimonios, Laura La Rue —modelo que conoció a Leto en 2008 a sus 16 años— detalló que, tras pedirle su número pese a conocer su edad, él se presentó desnudo ante ella: "salió con el p... al descubierto, como si fuera normal... Pensé que tal vez esto era lo que hacen los hombres adultos".

Otra mujer relató que a los 16 años recibió llamadas nocturnas de Leto con voz "rarísima y asquerosa" donde preguntaba "¿Alguna vez has tenido novio? ¿Alguna vez has chupado un miembro?", añadiendo que tales interrogantes "me asustaron profundamente".

La DJ Allie Teilz, quien a los 17 años sufrió una supuesta agresión en un backstage, declaró: "este tipo me traumatizó... Sabía mi edad y no le importó. Lo que hizo fue depredador, aterrador e inaceptable". Los relatos incluyen fiestas en la casa de Leto en Laurel Canyon con "60 mujeres jóvenes por 4-5 hombres", donde se incentivaba a desnudarse en la piscina.

El equipo legal del actor negó todas las acusaciones, enfatizando que "no ha bebido alcohol ni consumido drogas en más de 35 años", y respecto a La Rue, afirmaron que sus comunicaciones "no contenían nada sexual" y que ella "solicitó trabajar como su asistente" —alegato que la modelo desmintió. Este caso revive señalamientos anteriores, como los de 2018 cuando el cineasta James Gunn lo acusó en redes de "acosar a menores".

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube