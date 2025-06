Gaby Spanic anuncia tregua con Alicia Machado tras amenaza legal: abogado confirma acuerdo

Suscríbete a nuestros canales

Gaby Spanic escaló su conflicto con Alicia Machado al ámbito legal tras años de "rencillas públicas", contratando al abogado Guillermo Pous para defender su reputación contra declaraciones que considera "difamatorias", según anunció durante su aparición en "Siéntese Quien Pueda" (Univisión) el 6 de junio.

Pous detalló el proceso: tras contactar directamente a Machado para exigir el cese de ataques, enfatizando que "el exceso de libertad de expresión también puede tener consecuencias", la exreina de belleza mostró "un comportamiento de una absoluta dama" al aceptar una tregua, revelando: "accedió, estuvo de acuerdo. Mantiene esta tregua profesional y personal. Lo mismo que decidió hacer la señora Spanic".

Spanic, de 51 años, expresó su agotamiento ante las acusaciones: "lamentablemente yo no sé por qué dice que yo le tengo envidia, que un live yo supuestamente lo hice borracha, que yo no me canso de hablar mal de ella", refiriéndose a narrativas que afectaron su bienestar emocional.

La actriz —quien también señaló al periodista Gustavo Adolfo Infante por "atacarla en varias ocasiones"— mantendrá acciones legales activas para proteger su imagen, aunque el acuerdo con Machado cierra temporalmente una disputa que incluyó amenazas de demanda formal por difamación tras décadas de tensiones públicas entre ambas figuras venezolanas.

