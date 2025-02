Chepa Candela: La Beba Rojas anda “japi” con su título de “leguleya”

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Gooorr morning for everybody!!...¿Y cómo andan este jueves casi despidiendo a febrero?... Supongo que recargando esas pilas para darle la bienvenida al “Rey Momo”…Perooo ¡eso, si¡…mientras, llegan las carnestolendas, a cumplir con la tarea diaria…y a clavar esos “visores” para que se mantengan al tanto de lo más reciente de “La Movida Farandulera” de este país…¡y el resto del globo terráqueo!...

Joan Camargo

Yyy arrancando con el parling, enseguida les bato que el periodista JOAN CAMARGO, anda “very japi” porque aseguró su “quince y último” (Con Cesta ticket incluido) en Televen donde ocupará la vacante de su colega Deivis Ramírez, a quien, dizque, le negaron aumento de sueldo…y por eso agarró sus “cachachas” y ¡”picó los cabos”! con rumbo a los “Iuneis Esteis”…De manera que ante la sorpresiva (Pero esperada) decision del fablistan no les quedó de otra que buscarse a un buen “comodín” y la llamada cayó al celular del buen mozo reportero de sucesos, que se ha destacado en la fuente de sucesos para que se hiciera cargo de la nueva temporada de “Rostros del crimen”…¡y no aguantó dos pedidas!...

Así el programa de investigación criminal tiene su nueva imagen ¡a tiempo completo!...y además continúa dando el chance para que los otras televisoras destapen la competencia y hagan espacios de este tipo que no salen costosos y buena falta que hacen en pantalla…

Miss Grand Venezuela

Por cierto que dese esos mismos pasillos del “Canal de la bolita roja” me llegó la onda de que, supuestamente, ya se habría firmado el contrato para las transmisiones del MISS GRAND VENEZUELA…y aunque en principio las negociaciones estuvieron más trancada que una partida de domino, finalmente se habría concretado la cosa, ya que el mismo Osmel Sousa (Dueño de la franquicia, aunque por ahí anda negándolo como si la gente fuera se chupara el dedo) “metió la pala” y destrancó el juego, logrando que dicho canal se interesara por el “templete”, cuya nueva edición todavía no tiene fecha, ni lugar…¡Síii, señores!...Según la onda captada por mis camataguas, la Jacqueline Aguilera, quien lleva la organización del concurso de marras, junto con Esteban Velázquez y Jesus Tovar, tuvo que “pelar” por buenos oficios del “Zar de la belleza”, ya que ninguno de los tres tiene el poder, ni la fuerza como para llevar avati una negociación de ese tipo, de hecho los ”ejes” de Televen están como remolones…hasta que llegó el Osmel ¡y agarró el toro por los cachos¡…y, finalmente, consiguió lo que quería…

La Beba Rojas

Yyy pasando a otra cosa mariposa, les bato que LA BEBA ROJAS (¿Se acuerdan de ese cuerpo?) todavía anda celebrando, lo que ella dijo era uno de sus mayores logros profesionales, como es haberse graduado de abogado ¡con todas las de la ley! Ya que tuvo que sacar tiempo, de donde no tenía para dedicárselo a suis estudios “por correspondencia”, pues su chamba en el canal TeleMicro de República Dominicana, donde tiene varios años instalada y es un “figurón” en aquellos predios, casi no le daba tiempo de agarrar los libros, hacer sus chuletas y clavarse sus caletres…Bueno, ella hizo su sacrificio… y como “el que quiere puede”, tanto dio que obtuvo su flamante título,el cual certificó ante el organismo competente…y ya puede alternr su carrera artístico con el derecho…¡¡Bien hecho “plátano jecho”!!.... como hasta aquí me trajo el río, por hoy, ¡me voy, me voy, me voy!...

Visita nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube