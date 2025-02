Hallan sin vida al actor Gene Hackman y su esposa en su casa de Nuevo México

Suscríbete a nuestros canales

El actor estadounidense Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, fueron hallados sin vida en su casa de Santa Fe, en Nuevo México.

El sheriff del condado de Santa Fe informó que el trágico hallazgo se realizó en horas de la tarde de este miércoles en su residencia de Sunset Trail, de acuerdo con la publicación de Associated Press.

Hackman tenía 95 años de edad, y su esposa tenía 63. Se pudo conocer que la mascota de la pareja también murió.

En in inicio no se sospechaba que se tratar de un crimen. Sin embargo, las autoridades no divulgaron detalles sobre las circunstancias de los fallecimientos.

“Es una investigación en curso, pero en este momento no creemos que haya habido ningún delito”, dijo el sheriff Adán Mendoza.

Con una carrera de más de 60 años, Hackman recibió dos premios Oscar, dos Baftas, cuatro Globos de Oro y un premio del Sindicato de Actores.

El célebre actor interpretó más de 100 papeles, entre ellos el de Lex Luthor en las películas de “Superman”, de los años setenta y ochenta.

Hackman ganó el Oscar al mejor actor por su papel de Jimmy “Popeye” Doyle, en el thriller de William Friedkin “The French Connection” (1971).

Asimismo, se llevó otro galardón al mejor actor de reparto por interpretar a Little Bill Daggett en el western de Clint Eastwood, “Sin perdón” (1992).

Sus otros papeles nominados al Oscar fueron en la película “Bonnie and Clyde” (1967); como Buck Barrow, en “Nunca canté para mi padre” (1970), y como agente en “Mississippi Burning” (1988).

El estadounidense también protagonizó las exitosas películas “Runaway Jury” (Tribunal en fuga) y “La conversación”, además de “Los excéntricos Tenenbaums”, de Wes Anderson.

Su última aparición en la gran pantalla fue como Monroe Cole en “Bienvenidos a Mooseport” en el año 2004.

En sus últimos años, escribió novelas desde su rancho en la cima de una colina con vistas a las Montañas Rocosas.

