Actor Manuel Masalva despierta tras 30 días de coma: esto se sabe de su salud

El conocido actor mexicano Manuel Masalva, recordado por interpretar a “Ramón Arellano Félix” en ‘Narcos: México’, despertó del coma tras más de 30 días recluido en un hospital de Dubái al ser ingresado a inicios de abril con graves complicaciones respiratorias.

Amigos cercanos del artista, informaron a medios internacionales de farándula que el actor fue “víctima de un virus muy agresivo” mientras estaba de vacaciones.

El diario mexicano el Heraldo, dio a conocer que aunque Manuel Masalva haya despertado del coma inducido, enfrenta dificultades motrices significativas.



"Me pasó información su tía, me dice que despertó hace dos semanas, que neurológicamente está bien, no perdió el habla, ni la vista, pero no puede mover ni los brazos ni las piernas", reveló la periodista mexicana Martha Figueroa.

Además, la actriz Nova Coronel confesó que se encuentran organizando un evento benéfico en Cine Tonalá para recaudar fondos. “De ánimos está bien, está enterado de lo que estamos haciendo”, dijo Nerea.

