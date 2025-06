Wendy Guevara regresa a la TV siendo “ella misma” y anticipa una nueva ola de realities y sorpresas

Wendy Guevara no se detiene. Luego de conquistar al público en “La Casa de los Famosos México”, la carismática influencer se prepara para regresar a la televisión en un nuevo proyecto de Televisa: Papás por Siempre, una telenovela protagonizada por José Ron, en la que Wendy aparecerá no como un personaje, sino como ella misma según dijeron en Sale el Sol.

Durante una reciente declaración, Guevara fue honesta sobre su decisión de aceptar esta participación y recalcó que su aparición no implica actuar:

"Hace poquito firmé unas escenas para la novela Papás por Siempre, y yo lo acepté porque en ese personaje soy yo. No soy un personaje en la novela. Si hubiera sido un personaje, yo creo que no lo hacía... tienes que prepararte para eso y es un insulto para el actor o la actriz que alguien llegue y diga 'ya voy a hacer novela'. Esta vez me tocó ser yo misma, y dije: claro."