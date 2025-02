Rubén Blades siente temor de ser también deportado de Estados Unidos

El cantautor, actor y activista panameño, Rubén Blades ese encuentra realizando una gira por Estados Unidos y Latinoamérica con su nuevo disco, "Fotografías". Dentro de este disco el icono de la salsa habla de temas como los migrantes y el derecho a una mejor vida.

Desde su punto de vista, esta gira puede ser vista como una oportunidad para abordar temas urgentes como la migración y promover un diálogo más inclusivo sobre la experiencia de los inmigrantes en Estados Unidos.

"Mucho del material que he escrito a través de los años ha sido crítico. Yo lo veo como una oportunidad para presentar propuestas, ideas, reafirmar cosas que creo importante reafirmar. Pero todo sin un contenido ideológico. Hablamos básicamente de una cuestión humana. Yo soy un emigrante. Muchos de los que estamos aquí son emigrantes, y mucha de la gente que nos va a ir a ver lo son", aseguró el cantante en una entrevista para el Diario El Comercio.

El álbum 'Fotografías' incluye temas nuevos como el que da nombre al disco, así como 'Emigrantes' y 'Hoy por ti', además de canciones escritas por Blades que han sido grabadas por otros artistas en diferentes décadas, a lo largo de una trayectoria artística de más de 50 años.

"El miedo hace que la gente no hable. Y cuando la gente no habla, se pierde el argumento. Lo que debemos hacer es defender la razón. No debemos olvidar la razón", así concluyó la entrevista.