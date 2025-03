En video: 'El Puma' José Luis Rodríguez reflexiona sobre la muerte

Suscríbete a nuestros canales

El cantante venezolano José Luis Rodríguez, mejor conocido como 'El Puma', visitó las instalaciones del conocido programa de entrevista El Hormiguero para celebrar sus años de trayectoria artística.

Durante la entrevista, el criollo promocionó su gira 'Encuentro Tour', que lo llevará a actuar en tres ciudades de España: Santa Cruz de Tenerife (15 de marzo), Vigo (21 de marzo) y Madrid (26 de marzo).

El presentador español, Pablo Motos preguntó a El Puma, quien cumplió 82 años el 14 de enero, sobre cómo hacía para lucir tan bien a pesar de los años.

"Recientemente me dio un infarto en el ojo derecho, así que fui al oculista y me mandó directamente al hospital para que me hicieran todas las pruebas posibles. El colesterol estaba disparado, los triglicéridos... Empecé una dieta y yo, que soy un 'quesómano', eliminé el queso, eliminé el azúcar, me fui a proteínas y en un par de semanas bajé el colesterol y los triglicéridos. Fue milagroso, maravilloso, aprendí que hay que reprimirse un poco de lo que a uno le gusta y creo que que fue una lección para mí", confesó el conocido cantante.

Reflexión de El Puma José Luis Rodríguez sobre la muerte

Asimismo, El Puma, acotó que se encuentra totalmente preparado "para irse" a la edad de 90 años. "Tengo pensado irme a los 90 años. Tengo 82 años y quiero aprovechar estos ocho años para irme despidiendo, pero recorrer todo lo que he recorrido toda mi vida, me va a llevar un tiempo. Y debo saber que cada vez que haga algo, va a ser como mi última vez . Si Dios me regala más tiempo y paso de los 90 años, bienvenido sea, pero estoy preparado para irme a los 90 años. Lo que encuentro más difícil de todo esto es el desapego".

Por su parte, Pablo Motos quiso saber a qué se refería el invitado con el miedo al desapego. "Cuando te llegue ese momento, no pensar en lo que dejas atrás: esposa, hijos, bienes, amigos... Algo querido por ti", esgrimió. "Yo digo: 'Guau, dejar a mi esposa, dejar a mi hija, a mis amigos...'. Pero muchos amigos se me han adelantado, por supuesto, y a lo mejor me están esperando. ¿Quién le dice al niño que está en el vientre de la madre que lo que está fuera es mejor, si no ha salido todavía? ¿Quién te dice a ti que lo que está más allá es mejor que esto?", planteó.

"Esto es un cuerpo que tiene un límite, tiene los días contados. Desde que naces, empiezas a morir, a descontar los días. Entonces, te vas apegando a las cosas, cosas que no puedes controlar, te vas apegando al dinero, al amor por los hijos, la mujer, los bienes, las casas... Pero no he visto un féretro con un camión de mudanza detrás, no te llevas nada. Tienes que dejar todo eso atrás y no pensar en nada más, pensar que vas a un sitio mejor", compartió el entrevistado, que añadió: "El desapego es una práctica diaria. Venimos solos y nos vamos solos".

