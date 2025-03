Caso Aleska Génesis: Sepa cuánto debe pagar por su problema legal

Suscríbete a nuestros canales

La detención de la modelo venezolana, Aleska Génesis Castellanos, por parte de la Fiscalía de México, el pasado 10 de marzo tras salida “La Casa de los Famosos All Star”, aún sigue dando de qué hablar luego de haber sido liberada.

Recordemos que la captura de la criolla se originó tras las acusaciones por parte del empresario mexicano Francisco Javier Rodríguez Borgio, quien la demandó a ella y a sus hermanas Michell Roxana y Bárbara Castellanos, por el supuesto robo de unos relojes de lujo.

Luego de la liberación de la venezolana del penal de Santa Martha en Ciudad de México, el abogado Ramsés Marcor, defensor del empresario mexicano, asegura que Aleska Génesis y sus hermanas son culpables y tendrá que pagar una jugosa suma de dinero para “resarcir el daño”.

En este sentido, explicó que deben pagar diez millones de pesos (496,000.00 dólares, aproximadamente). “Consideró el juez que sí había elementos para sujetarla a procedimiento por el delito de robo”, explicó el representante legal.

“No puede salir del país. Los amparos que [Aleska Génesis] comentó ya sobreseedieron, quiere decir que no la protegida la justicia federal. Va a dejar su documento migratorio y va a estar sujeta a un procedimiento. Se va al reclusorio, la dejan en libertad, pero va a estar sujeta a procedimiento. Tiene que venir a firmar [ante las autoridades] cada 15 días”, agregó. “Queremos que se repare el daño y que ya deje de publicar cosas que no son. Estaba detenida por probable responsable, resulta que ahora es víctima. No, no es víctima; es probable responsable ella y sus hermanas [ Michell Roxana y Bárbara Castellanos ]”.

Las palabras del abogado hacen referencia al comunicado publicad por Aleska Génesis lego de su liberación, en el documento la criolla afirmó que, sus derechos fueron vulnerados “de manera injusta”.

