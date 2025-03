Tito Nieves cancela conciertos en Colombia: Aquí el comunicado

Suscríbete a nuestros canales

El salsero puertorriqueño Tito Nieves y su equipo de manejo anunciaron este viernes la cancelación de dos presentaciones en Colombia en julio próximo, debido a unos cambios de producción en dichos espectáculos que originalmente eran parte de su gira 'Tito Nieves 50 Años de Historia'.



De esta manera, Nieves canceló sus conciertos del 4 de julio en el Estadio El Campín de Bogotá y el 5 de julio en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, según explicaron el propio cantante y sus manejadores en un comunicado de prensa.



En principio y en conversaciones con los empresarios de la producción del espectáculo 'Viva La Salsa', se acordó que Nieves llevaría a Colombia la presentación 'Tito Nieves 50 Años De Historia', un concierto diseñado especialmente para conmemorar su trayectoria artística.



"Sin embargo, nos hemos encontrado con una situación distinta a lo pactado, ya que se ha organizado un festival de salsa, algo de lo que ni Tito Nieves ni su equipo tenían conocimiento previo", indicó el texto.



Según detalla un afiche de la presentación del 4 de julio, en 'Viva La Salsa' se presentarán también El Gran Combo de Puerto Rico, Tony Vega, El Conjunto Chaney, La 33 y Yiyo Sarante.



Mientras, el 5 de julio actuarán nuevamente El Gran Combo de Puerto Rico, Vega, Sarante, así como Rey Ruiz y un par de artistas más que no han anunciado, expone otra imagen del evento en la web.



"Ante este cambio sustancial en las condiciones acordadas, consideramos que se ha incurrido en un incumplimiento de acuerdo, abuso de la imagen y nombre del artista y su gira mundial 'Tito Nieves 50 Años de Historia', lo que nos ha llevado, con mucha pena, a tomar la difícil decisión de no presentarnos en dichos eventos", lamentaron Nieves y su equipo.



"Entendemos y lamentamos profundamente el impacto que esto pueda causar en los fanáticos que esperaban con entusiasmo estos conciertos", abundó la nota.



Nieves, no obstante, enfatizó que "siempre ha sentido un cariño especial por Colombia y su gente, y nada le llena más de alegría que compartir su música con el público que lo ha acompañado a lo largo de su carrera".



"Esperamos, Dios mediante, poder reencontrarnos en una próxima oportunidad y brindarles el espectáculo que se merecen. Agradecemos su comprensión y les enviamos un sincero abrazo, con la esperanza de poder celebrar juntos muy pronto", apuntó.

