Peso Pluma confirma su nueva relación con emotivo mensaje : Me Derrito por ti

Suscríbete a nuestros canales

Peso Pluma dedicó un tierno mensaje a Kenia Os en una de sus publicaciones, donde se confirma su relación con la mexicana.

Desde hace varios meses, la relación amorosa de los intérpretes de Tommy & Pamela se encontraba en solo rumores, pese a que se les había visto juntos, ninguno había confirmado si eran pareja hasta ahora.

Hassan Emilio Kabande Laija, terminó con la serie de especulaciones y no dudó en dedicar un romántico mensaje a su novia por el próximo lanzamiento musical, la esperada colaboración de Kenia Os con Los Ángeles Azules.

“Me derrito por ti, mi amor” escribió Peso Pluma, en conjunto con una serie de emojis de corazones que demuestran lo enamorado que está de la cantante mexicana.

No es la primera vez que Peso Pluma interactúa con las publicaciones de Kenia Os, y viceversa, ya que también la cantante escribió “Ese me gusta y el perfume también”, pero no había señal de que estuvieran juntos públicamente como pareja sentimental.

Además, luego de ser vistos besándose en el Super Bowl LIX, no habían ofrecido más detalles sobre su relación o si solo estaban teniendo citas románticas.

Asimismo, hace semanas se vio a Peso Pluma junto a Kenia Os, y en una de las fotos que tomaron los paparazis se ve un nuevo tatuaje del cantante de 25 años, con la letra K, de inmediato muchos sospecharon que fue por Kenia Os, pero no se tiene nada confirmado.

Sin embargo, los jóvenes cantantes han mantenido un perfil bajo respecto a sus vidas personales, pero el beso que se dieron en el Super Bowl fue la primera muestra en público.

Visite nuestra sección Farandula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube