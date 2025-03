María Celeste Arrarás habla de posible regreso a la televisión

Suscríbete a nuestros canales

La periodista puertorriqueña María Celeste Arrarás confesó que tiene pensado regresar a las pantallas con una nueva propuesta interesante, de la cual no dio mayores detalles.

Durante una entrevista con la revista People en Español, la exconductora de Al Rojo Vivo con María Celeste, comentó que se encuentra analizando una propuesta tentadora.

"Tengo un acercamiento muy interesante que estoy estudiando", reveló a People en Español. "Es algo que ha surgido muy reciente. No quiero entrar en detalles. Este tipo de cosas no es bueno comentarlas hasta que esté bien cocinado, si es que se va a dar el proyecto. Sería con una cadena importante, es lo único que puedo decir. Si se concreta, sería extremadamente pronto", añadió.

Hasta el momento, María Celeste Arrarás no informó si piensa volver a la pantalla de Univision o Telemundo.

"Yo me fui de buenas con ambas cadenas y es algo que se puede hacer, que muy poca gente lo logra", dijo la ganadora del premio Emmy. "Desde que estoy por mi cuenta me han invitado a ambas cadenas a participar en diferentes proyectos y me han hecho acercamientos de ambas cadenas para proyectos. Eso ha venido pasando desde hace tiempo. Estoy explorando opciones", dijo.

