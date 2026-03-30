¡Un récord para la araña! El tráiler de “Spiderman: Brand New Day” se convierte en el más visto de la historia

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La expectativa por el regreso de Peter Parker ha alcanzado niveles inimaginables. Tras meses de hermetismo por parte de Sony Pictures y Marvel Studios, el lanzamiento del tráiler oficial de "Spider-Man: A Brand New Day" ha generado un terremoto en las plataformas digitales, acumulando la asombrosa cifra de 718.6 millones de visualizaciones en su primer día.

Este hito no solo desplaza a Deadpool & Wolverine (que ostentaba el récord con 365 millones), sino que marca un nuevo estándar de consumo para la industria del entretenimiento global, demostrando que la conexión emocional del público con la versión de Holland sigue intacta cuatro años después de su última aparición en solitario.

Regreso a las raíces y nuevas alianzas en la Gran Manzana

El avance, que ya ha cruzado la barrera de los mil millones de reproducciones en su primera semana, ofrece una mirada cruda y renovada a un Peter Parker que opera desde el anonimato total tras los eventos de No Way Home. La narrativa apuesta por un tono más callejero y detectivesco, donde el héroe debe enfrentar las consecuencias de un pasado que nadie recuerda mientras lidia con una "evolución física sorprendente".

La gran sorpresa para los especialistas y fanáticos ha sido la confirmación de Jon Bernthal retomando su papel como The Punisher y la aparición de Michael Mando como Scorpion, elementos que prometen una trama de alta tensión alejada de los conflictos multiversales previos.

La visión de los creadores: "Un soplo de aire fresco"

Detrás de estas cifras récord se encuentra una estrategia meticulosa liderada por Kevin Feige y Amy Pascal. El propio Tom Holland, quien ha estado profundamente involucrado en el desarrollo del guion, describió esta entrega para Espinof como "un soplo de aire fresco" y el inicio de una trilogía que redefine al personaje desde cero.

Por su parte, el director Destin Daniel Cretton ha enfatizado que el objetivo es mostrar a un Spider-Man en la cima de su juego físico, pero vulnerable en lo emocional. Con el estreno fijado para el próximo 31 de julio, la industria proyecta que esta euforia digital se traduzca en una taquilla que podría superar cómodamente los 2,000 millones de dólares, consolidando a la franquicia como el pilar inamovible de la cultura pop contemporánea.

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