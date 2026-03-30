La reina de la taquilla: Anne Hathaway lidera el cine con seis proyectos a estrenarse en el 2026

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La industria del cine tiene un nombre propio este año y es Anne Hathaway. Tras una temporada de éxitos moderados en streaming, la actriz neoyorquina asume el control absoluto de la cartelera con seis proyectos de alto perfil que prometen dominar la recaudación global.

El plato fuerte para la audiencia nostálgica llega con la confirmación oficial de "El Diario de la Princesa 3", donde Hathaway retoma su papel como Mia Thermopolis en una faceta de madurez real. Pero el entusiasmo no termina ahí, pues la actriz vuelve a calzarse los icónicos tacones de Andy Sachs en "The Devil Wears Prada 2", reencontrándose con Meryl Streep en una secuela que ya se perfila como el evento cinematográfico del verano.

Entre el misterio de Verity y el rigor de Christopher Nolan

En octubre, la actriz dará vida a la enigmática Verity Crawford en la adaptación cinematográfica del best seller de Colleen Hoover, "Verity", un thriller romántico que ha generado una expectativa masiva en redes sociales.

Asimismo, su alianza con el director Christopher Nolan se renueva en "The Odyssey", una superproducción épica inspirada en el mito griego donde interpretará a Penélope, compartiendo pantalla con figuras de la talla de Robert Pattinson y Matt Damon. Esta diversidad de roles demuestra que Anne se encuentra en el punto más versátil de su trayectoria profesional.

Transformación radical y desafíos personales

Uno de los proyectos más íntimos y exigentes para la actriz es "Mother Mary", un drama psicológico producido por A24 que explora las sombras de una estrella del pop. Sobre este papel, la actriz confesó en recientes declaraciones para Vogue que la experiencia fue "transformadora" y que tuvo que "volver a ser una principiante" para lograr la intensidad que el personaje requería, incluyendo la interpretación de siete canciones originales.

A esta lista se suma el thriller de ciencia ficción "Flowervale Street", donde la tensión y lo sobrenatural se entrelazan. En una reciente charla con Harper’s Bazaar, Hathaway admitió que, aunque la carga de trabajo es intensa, su enfoque actual no es buscar un equilibrio perfecto, sino "armonizar su vida" entre la maternidad y su pasión por contar historias que desafíen al público.

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