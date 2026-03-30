Isabella Ladera reaparece en redes y fija límites con sus fans durante su embarazo

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La creadora de contenido Isabella Ladera generó conversación en redes sociales tras compartir un mensaje directo durante una transmisión en vivo. En medio de su embarazo, la influencer expresó su agradecimiento hacia sus seguidores, pero también dejó claro que necesita establecer ciertos límites en sus encuentros en público.

Durante el live, Isabella Ladera habló con franqueza sobre cómo ha vivido esta etapa. Explicó que, aunque valora profundamente el cariño que recibe a diario, hay momentos en los que no se siente completamente cómoda, especialmente por los cambios físicos y emocionales propios del embarazo.

La petición clave: respeto al espacio personal

La influencer fue específica al referirse a una situación que le resulta incómoda: el contacto físico sin previo aviso, en especial cuando personas intentan tocar su barriga. Señaló que este tipo de acciones le generan una sensación desagradable, muy parecida a una violación, por lo que pidió de manera clara que se respete su espacio.

Cercanía con sus seguidores, pero con límites

A pesar de lo planteado, Ladera aseguró que continuará siendo cercana con su comunidad. Reiteró que no tiene problema en tomarse fotos o compartir con quienes se le acerquen, siempre que exista respeto y comprensión hacia su estado emocional y físico.

La influencer dejó claro que su intención no es alejarse de su audiencia, sino encontrar un equilibrio que le permita seguir conectando desde el respeto.

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