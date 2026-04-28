¿Nuevo álbum a la vista? Conoce los detalles tras el reciente anuncio de Ariana Grande

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La estrella estadounidense confirmó este martes, a través de sus redes sociales, el lanzamiento de "Petal", su octavo álbum de estudio, el cual llegará a las plataformas el próximo 31 de julio.



Para dar la bienvenida a este proyecto, la artista publicó una fotografía en Instagram donde aparece con el cabello suelto y una expresión llena de paz. Según sus propias palabras, este disco representa "algo lleno de vida que crece a través de las grietas de algo frío, duro y desafiante". Por su parte, el productor sueco-persa Ilya Salmanzadeh colaboró estrechamente con Grande en la creación de cada pieza de este material, según reseñó EFE.



Además, el anuncio coincide con una etapa de alta intensidad para la cantante, tras el cierre de su etapa con "Eternal Sunshine", Ariana retomará el contacto directo con su público este verano mediante una gira que recorrerá Norteamérica y tendrá paradas especiales en Londres, destacó EFE.



Desde 2019, la intérprete enfocó sus esfuerzos en proyectos de gran escala como el musical "Wicked", donde dio vida a Glinda. Ahora, con el estreno de la segunda parte de la cinta y el éxito de sus dos premios Óscar, Grande retoma su faceta musical para entregar a sus seguidores su nuevo trabajo, añadió EFE.

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