Nuevo álbum

¿La nueva era de Ariana Grande? Las imágenes que confirman que su próximo álbum está en camino

La cantante estadounidense publicó una serie de imágenes a través de su cuenta de Instagram confirmando su regreso a la industria musical

Por Ana Maxiel Mariño
Sabado, 11 de abril de 2026 a las 03:00 pm
¿La nueva era de Ariana Grande? Las imágenes que confirman que su próximo álbum está en camino
Foto: @arianagrande

La espera para los "Arianators" ha terminado. A través de su perfil oficial de Instagram, Ariana Grande compartió una serie de fotografías que confirman que ya se encuentra trabajando en su octavo álbum de estudio.


En este sentido, en las imágenes se ve a la cantante frente al micrófono y en diferentes espacios del estudio de grabación, lo que desató una ola de teorías en redes sociales bajo el lema "AG8", haciendo referencia al octavo álbum de Grande.


Por otro lado, la intérprete de "Positions" realizó la publicación sin incluir alguna palabra,  dejando que las fotos hablen por sí solas. Sin embargo, en menos de una hora, la publicación superó los millones de "me gusta", posicionándose como tendencia global.

Éxito actual de Ariana Grande


Si bien, la noticia llega mientras Grande sigue cosechando éxitos por su papel en la película "The Wicked" y el reciente impacto de su álbum "Eternal Sunshine".


Aunque aún no hay fecha de estreno ni título oficial, queda claro que la próxima era musical de la estrella ya está en marcha.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América