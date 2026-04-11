¿La nueva era de Ariana Grande? Las imágenes que confirman que su próximo álbum está en camino

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La espera para los "Arianators" ha terminado. A través de su perfil oficial de Instagram, Ariana Grande compartió una serie de fotografías que confirman que ya se encuentra trabajando en su octavo álbum de estudio.



En este sentido, en las imágenes se ve a la cantante frente al micrófono y en diferentes espacios del estudio de grabación, lo que desató una ola de teorías en redes sociales bajo el lema "AG8", haciendo referencia al octavo álbum de Grande.



Por otro lado, la intérprete de "Positions" realizó la publicación sin incluir alguna palabra, dejando que las fotos hablen por sí solas. Sin embargo, en menos de una hora, la publicación superó los millones de "me gusta", posicionándose como tendencia global.

Éxito actual de Ariana Grande



Si bien, la noticia llega mientras Grande sigue cosechando éxitos por su papel en la película "The Wicked" y el reciente impacto de su álbum "Eternal Sunshine".



Aunque aún no hay fecha de estreno ni título oficial, queda claro que la próxima era musical de la estrella ya está en marcha.

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