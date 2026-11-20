Christian Chávez habló frente a los medios sobre su vida privada, su etapa de soltería y la falta de comunicación que mantiene con su excompañera de RBD, Anahí. El cantante y actor mexicano, nacido en Reynosa, Tamaulipas, el 7 de agosto de 1983, dio declaraciones ante los micrófonos del programa De Primera Mano y abordó temas que despiertan el interés del público desde hace tiempo.

Postura sobre Anahí



Durante la charla con los reporteros, el intérprete aseguró que mantiene contacto con diversas personas de su entorno de distintas maneras, aunque precisó que no habla con Anahí. El artista señaló que esa ausencia de trato forma parte de la vida misma y evitó profundizar en los motivos exactos. Según sus palabras, esos asuntos pertenecen al terreno íntimo y corresponden a procesos personales que no se viven ni se conversan frente a una cámara.

Quiebre



La relación entre ambos integrantes de la agrupación surgida en la telenovela Rebelde ya generó versiones y debates en distintos momentos tras el reencuentro musical del grupo. En entrevistas anteriores, Chávez reconoció diferencias y tensiones dentro del proyecto y mencionó que el vínculo con Anahí atravesó momentos difíciles. Con estas nuevas declaraciones, el cantante reiteró que hoy no existe comunicación entre los dos.

Etapa de sanación



En el mismo encuentro con la prensa, Christian Chávez contó que atraviesa un momento de soltería y que concentra su atención en sí mismo. El intérprete aclaró que su soltería no implica soledad y reflexionó sobre su historial sentimental. Reconoció que durante largo tiempo encadenó parejas y asumió su propia parte de responsabilidad en dinámicas pasadas poco saludables, sin culpar a los demás por lo ocurrido.

Christian Chávez



A los 40 años, el artista explicó que atravesó un camino de cuidado personal, valoración propia y comprensión interna. Afirmó que, tras sanar heridas y trabajar en su bienestar, hoy se muestra más selectivo respecto a lo que acepta y lo que rechaza en sus vínculos. A lo largo de su trayectoria, el cantante también habló en otras entrevistas sobre sus procesos emocionales, su salud mental, su activismo en favor de los derechos de la comunidad LGBTQ+ y su búsqueda de estabilidad tras episodios complejos.



Finalmente, el cantante expresó que encontrar pareja no le quita el sueño en esta etapa. Señaló que, si aparece alguien con quien pueda construir algo sano, recibirá esa posibilidad con gusto, y que, en caso contrario, cuenta con personas cercanas con quienes compartir momentos agradables. Al cerrar el tema sobre Anahí, volvió a subrayar que no tiene comunicación con ella.

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