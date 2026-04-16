¡Cine venezolano llega a Cannes! El director Jorge Thielen Armand competirá en el festival con “La muerte no tiene dueño”

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La organización del Festival de Cannes anunció la selección oficial de la Quincena de Cineastas (Quinzaine des Cinéastes), confirmando la participación del director venezolano Jorge Thielen Armand. Con su obra titulada La muerte no tiene dueño, el cineasta de 36 años representará a Venezuela en esta sección paralela, conocida por ser una vitrina para el cine de autor con espíritu independiente y vanguardista. En esta edición, el cine latinoamericano tendrá una presencia destacada, con Thielen Armand integrando un bloque regional junto a creadores de Argentina y Chile, reafirmando la vigencia de la narrativa sudamericana en el circuito europeo.

Una radiografía de la realidad venezolana contemporánea

La muerte no tiene dueño narra la historia de una mujer que regresa a la antigua plantación de su padre con el objetivo de vender la propiedad. Sin embargo, más allá de la premisa familiar, el delegado general de la sección, Julien Rejl, ha señalado que el filme funciona como un retrato profundo de la Venezuela actual. A través de este viaje, Thielen Armand explora temas complejos como el nihilismo, la violencia y las desigualdades sociales, construyendo una narrativa que trasciende la ficción para convertirse en un espejo de las tensiones sociopolíticas de la región. La crítica especializada anticipa que la película mantendrá el estilo visual y la profundidad temática que han caracterizado los trabajos previos del director.

Consolidación internacional y elenco de alto perfil

Este proyecto representa la consolidación de Thielen Armand tras una trayectoria que ha sido seguida de cerca por la industria internacional. El filme cuenta con un elenco encabezado por la actriz italiana Asia Argento y la española Paz Vega, lo que garantiza una proyección global para la producción. Cabe destacar que el realizador ya había generado expectativas sobre esta obra en 2024, durante su participación en el Marché du Film de la edición 76 del festival. Con su regreso a Cannes en la Quincena de Cineastas, el director venezolano se posiciona como una de las voces más sólidas del cine independiente, logrando que una historia de origen local alcance los escenarios de mayor prestigio en la cinematografía mundial este 2026.

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