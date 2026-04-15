Tensión máxima: la drástica decisión de Kanye West que sacude su gira por Europa

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El rapero estadounidense, Kanye West, ahora conocido como "Ye", anunció este miércoles mediante sus redes sociales que pospuso su concierto en Marsella, Francia. En este sentido, el artista tenía previsto actuar el próximo 11 de junio, pero finalmente decidió postergar el evento sin ofrecer una fecha de reemplazo.



Aunque el estadio Velódromo ya preparaba el espectáculo, una fuerte polémica institucional rodeaba la cita. Por su parte, el ministro del Interior francés, Laurent Núñez, intentó frenar la organización del evento, mientras que el alcalde de la ciudad, Benoît Payan, ya mostró durante el pasado mes de marzo, su rechazo total a la presencia del rapero. Además, Payan afirmó tajantemente que no permitiría que Marsella sirviera de escaparate para quienes promueven el odio y el nazismo.



West, de 48 años, justificó su decisión tras un largo periodo de reflexión. Según lo relató, el artista tomó esta medida en un entorno de máxima presión política en Europa, derivada de sus constantes declaraciones antisemitas y su apología del nazismo.

Veto del Reino Unido



Este nuevo contratiempo llega solo una semana después de que el Reino Unido prohibiera la entrada al rapero.

Dentro de este contexto, las autoridades británicas denegaron su acceso al país, lo que obligó a cancelar el Wireless Festival donde West figuraba como cabeza de cartel. Otros países como Australia también impusieron restricciones similares al músico tras sus polémicas publicaciones y el uso de simbología extremista.

Próxima presentación en Madrid



A pesar de que West intentó disculparse en enero a través de un anuncio en The Wall Street Journal (atribuyendo su conducta a problemas de salud mental), la controversia sigue persiguiéndole. Hasta ahora, el rapero estadounidense mantiene en su agenda el concierto previsto para el 30 de julio en Madrid, España; aunque el futuro de sus actuaciones en Europa parece cada vez más incierto.

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