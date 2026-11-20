Clara Vegas Goetz acapara la atención de seguidores y medios durante la concentración del Miss Universo 2026 en Puerto Rico, donde avanza en la cuenta regresiva hacia la gala final del 24 de noviembre. En los registros recientes de su jornada en la isla, la representante de Venezuela aparece con un enterizo rojo de flecos y la banda de su país. La joven, nacida en Chacao el 23 de enero de 2002 y ganadora del Miss Venezuela 2025 por el estado Miranda, compite en la edición número 75 del certamen con el propósito de conquistar la octava corona universal para Venezuela.

Homenaje a su madre: día 12 de concentración



En su encuentro con el jurado del certamen, Vegas Goetz apostó por un diseño de Douglas Tapia que evocó el vestido que su madre, Andreína Goetz, lució en el Miss Universo de 1990. Andreína Goetz obtuvo el título nacional de 1990 y figuró entre las semifinalistas en el concurso universal de ese año. Con su triunfo en el certamen venezolano, Clara se convirtió en la primera hija de una exreina nacional en alcanzar esa misma banda, un vínculo familiar que marcó su infancia cuando probaba los trajes y la banda de su madre junto a sus amigas.

Clara Vegas Goetz



Su llegada al concurso estuvo marcada por un giro inesperado en su rutina personal. Clara dejó su vida en Londres y regresó a su país tras una visita breve por la graduación de su hermana, momento en que comentarios en TikTok impulsaron su postulación. La modelo, actriz y artista escénica de 1,85 metros de estatura superó a veintiuna aspirantes el 4 de diciembre de 2025 para convertirse en la octava soberana de Miranda y tomar el relevo de Stephany Abasali.

Agradecimiento



Durante su preparación y su paso por la concentración en San Juan junto a más de un centenar de delegadas, la candidata ha reiterado su intención de llevar alegría a los venezolanos y dar visibilidad a iniciativas sociales en su país. Tras concluir su ronda ante el jurado, la venezolana agradeció el respaldo de su público y aseguró que sintió el acompañamiento de Venezuela en cada paso y en cada palabra pronunciada.

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