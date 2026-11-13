Clara Vegas Goetz se perderá uno de los desfiles de Miss Universo 2026 ¿Por qué no participará?

Clara Vegas Goetz ofreció detalles sobre su agenda en Miss Universo 2026 y explicó que no todas las participantes tienen asignada una aparición en cada evento del certamen.

La modelo venezolana comentó que tenía previsto realizar una sesión fotográfica en traje de baño junto a otras concursantes, pero no estaría en la pasarela correspondiente a esta categoría. También señaló que algunas de sus compañeras tampoco coincidirían en el desfile de moda.

Una agenda con distintas asignaciones para las candidatas

Durante su intervención, Clara explicó que la organización distribuye las actividades entre las participantes, por lo que no todas tienen que intervenir en cada presentación. Lejos de mostrar preocupación por esta decisión, manifestó estar satisfecha con las experiencias que ha podido vivir durante la concentración.

"Miss Universo tiene muchas actividades diferentes para todas las chicas, así que no todas vamos a poder hacerlo todo. Estoy muy agradecida por todo lo que he podido hacer", expresó.

La venezolana también habló sobre los lugares que ha tenido la oportunidad de conocer durante su estadía en Puerto Rico y adelantó que continuaría cumpliendo con los compromisos incluidos en su programación.

De esta manera, su ausencia en esa pasarela responde a la distribución de actividades del concurso y no a un retiro de la competencia. Clara sigue adelante con su participación en la edición número 75 de Miss Universo, donde representa a Venezuela.

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