Película original de Star Wars regresa a los cines en 2027: así será la celebración global por sus cinco décadas

Lucasfilm y Disney anunciaron el cronograma oficial de actividades para conmemorar el 50.º aniversario de Star Wars durante todo el año 2027, una programación global que abarca reestrenos cinematográficos, nuevas producciones, eventos interactivos y colecciones especiales.

De acuerdo con el comunicado de las compañías, y compartido en NDP, la agenda conmemorativa comenzará en enero de 2027 y tendrá dos fechas centrales en la gran pantalla:

Reestreno de Star Wars: Una nueva esperanza (18 de febrero de 2027) : la película original de 1977 volverá en versión restaurada a miles de salas de cine alrededor del mundo en formatos Digital IMAX, 4DX y D-BOX. La función incluirá un logotipo conmemorativo previo con una nueva orquestación de la música de John Williams y un póster inédito creado por Matt Ferguson.

Estreno de Star Wars: Starfighter (27 de mayo de 2027): La nueva película dirigida por Shawn Levy y protagonizada por Ryan Gosling en el papel de Kade Auberon debutará en salas filmada con cámaras certificadas por IMAX. La trama transcurre en una nueva era de la franquicia y sigue a un forajido que enfrenta un episodio de su pasado a través de una aventura galáctica.

Documental inédito en Disney+ y gira de conciertos en Latinoamérica

El 4 de mayo de 2027, fecha tradicional de celebración para la franquicia, Disney+ estrenará The Hero Awakens, un documental dirigido por R.J. Cutler y construido de manera íntegra con material de archivo y grabaciones de audio registradas durante la producción original de 1977.

Asimismo, la programación internacional contempla el espectáculo sinfónico Star Wars in Concert: The Skywalker Saga, presentado por Anthony Daniels, con fechas confirmadas en Latinoamérica durante mayo de 2027:

Argentina: 4 de mayo en el Movistar Arena de Buenos Aires.

México: 13 de mayo en Arena Monterrey, 14 de mayo en Arena Guadalajara y 15 de mayo en Arena CDMX.

Experiencias para fanáticos y colecciones conmemorativas

El calendario incluye también una nueva edición de la convención Star Wars Celebration del 1 al 4 de abril en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, así como la apertura el 13 de febrero de la exhibición itinerante Star Wars: La experiencia en The Franklin Institute de Filadelfia.

En el área de productos de consumo, The Lego Group lanzará el 1 de enero de 2027 una línea de siete sets conmemorativos con minifiguras inspiradas en los diseños conceptuales de Ralph McQuarrie. A esta iniciativa se sumarán colecciones especiales de Hasbro, Adidas y Mars a lo largo del año.

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