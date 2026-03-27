¡Conmovedor! Taylor Lautner y su esposa confirman lo que muchos esperaban

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El actor estadounidense, Taylor Lautner, reconocido mundialmente por su papel de Jacob Black, durante la saga "Crepúsculo"; anunció este jueves a través de su perfil de Instagram que será padre por primera vez, junto a su esposa, la enfermera y creadora de contenido estadounidense, Taylor Dome.

Del mismo modo, la noticia la compartieron Lautner y Dome por medio de sus redes sociales, donde sorprendieron a millones de seguidores con una producción de fotos que incluye la ecografía del bebé.

Además, en las fotos de la publicación, la pareja demostró su felicidad con sonrisas en un escenario campestre, rodeados de paisajes verdes y con atuendos que combinaban mientras sostenían las fotografías del estudio médico que confirma la noticia.

Reacción de los seguidores

A su vez, el anuncio no tardó en viralizarse y ahora acumula millones de "me gusta" en Instagram, además de miles de comentarios de fans desde cada parte del mundo, quienes celebran el embarazo y esta nueva etapa en la vida del reconocido actor.

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Si bien, ambos compartieron las imágenes fieles a su estilo relajado y con humor, acompañadas de la interrogante "¿Qué es mejor que dos Taylor Lautners?" lo que hizo sonreír a sus seguidores. Dentro de este contexto, ambos comparten el mismo nombre desde su casamiento, un aspecto que generó curiosidad y comentarios en redes sociales.

Taylor Lautner y Taylor Dome

Es importante destacar que Lautner y Dome comenzaron su relación durante el año 2018, formalizaron su noviazgo en 2021 y se casaron en 2022, en medio de una ceremonia íntima en California, EEUU. Desde ese momento, ambos se muestran muy unidos en lo personal y profesional. Uno de los proyectos que comparten juntos es el podcast "The Squeeze", a través del cual abordan temas relacionados con la salud mental, experiencias personales y bienestar emocional, para abrir conversaciones sinceras y así otorgarle visibilidad a estos temas.

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