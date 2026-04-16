Continúan los problemas para Katy Perry: la artista se encuentra en investigación por abuso sexual tras la denuncia de Ruby Rose

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La policía del estado de Victoria, en Australia, confirmó este 15 de abril de 2026 que se encuentra investigando a la cantante Katy Perry tras la denuncia presentada por la actriz Ruby Rose. Según el informe oficial remitido a medios internacionales, la investigación se centra en un incidente ocurrido en 2010 en un local nocturno del distrito central de negocios de Melbourne, identificado como el club Spice Market. Rose, conocida por su participación en la serie Orange Is the New Black, informó haber completado el proceso de denuncia formal, lo que ha derivado en una restricción para seguir comentando detalles específicos del caso de manera pública mientras avancen las pesquisas.

Cronología y origen de las acusaciones

La controversia se originó a inicios de esta semana tras un comentario de la cantante sobre Justin Bieber en el festival de Coachella que se volvió viral. Ruby Rose respondió a dicha publicación afirmando que Perry la había agredido sexualmente en el pasado. Tras el apoyo recibido por sus seguidores, la actriz de 40 años decidió acudir a las autoridades, manifestando que le tomó dos décadas encontrar su voz para procesar el impacto del trauma.

Según Rose, el suceso ocurrió cuando ella tenía poco más de 20 años y consistió en una conducta inapropiada por parte de la cantante frente a ella. La actriz comunicó a través de la red social Threads que este paso legal es parte de un proceso necesario para avanzar y dar visibilidad a las consecuencias del abuso sexual a largo plazo.

Respuesta oficial de Katy Perry

La representación legal de Katy Perry ha reaccionado con firmeza ante la formalización de la denuncia. A través de un comunicado enviado a la revista Variety, el equipo de la intérprete de "Roar" calificó las declaraciones de Rose como "categóricamente falsas e irresponsables". La defensa de la cantante cuestionó la credibilidad de la actriz, señalando que Rose posee un historial de alegaciones públicas en redes sociales contra diversas figuras que posteriormente han sido desmentidas. Hasta el momento, Perry no ha realizado declaraciones directas, dejando el manejo de la situación en manos de su equipo jurídico, quienes sostienen que las acusaciones constituyen un ataque difamatorio contra la integridad de la artista.

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