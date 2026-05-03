Cupido en el rodaje: estos artistas dieron el "sí" tras bambalinas

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La chispa frente a las cámaras a menudo trasciende la pantalla y se convierte en una historia real. Estos vínculos nacieron bajo los reflectores, pero terminaron en compromisos serios y bodas de ensueño. Lo que muchos consideraron un simple trabajo actoral, para estas celebridades fue el inicio de una vida en común.



El set de filmación funcionó como el escenario ideal para los siguientes matrimonios:

Ben Affleck y Jennifer Garner: su relación tomó fuerza durante el rodaje de "Daredevil", unión que duró varios años y dejó una familia en común.

Foto: Liou Emotions

Angelina Jolie y Brad Pitt: el mundo entero fijó su atención en ellos tras su participación en "Sr. y Sra. Smith".

Foto: El Mundo

Channing Tatum y Jenna Dewan: el baile en "Step Up" resultó el inicio de un romance que superó la ficción.

Foto: TN

Kit Harington y Rose Leslie: los paisajes gélidos de "Game of Thrones" propiciaron el amor entre el "Rey en el Norte" y la valiente salvaje.

Foto: Infobae

Penélope Cruz y Javier Bardem: aunque trabajaron juntos en "Jamón Jamón", consolidaron su matrimonio mucho tiempo después.

Foto: RTVE.es

Kirsten Dunst y Jesse Plemons: la serie "Fargo" unió los caminos de estos talentosos actores.

Foto: Quien

Anna Paquin y Stephen Moyer: el romance vampírico de "True Blood" saltó de la televisión a la vida real con éxito.

Foto: El Mundo

Ryan Gosling y Eva Mendes: "The Place Beyond the Pines" resultó el punto de partida para una de las parejas más estables y privadas de la industria.

Foto: El periódico

Rachel Weisz y Daniel Craig: ambos protagonizaron "Dream House" y, poco después, celebraron una boda muy íntima.

Foto: El Mundo

Sarah Michelle Gellar y Freddie Prinze Jr: estos íconos de los años 90 se conocieron en "Sé lo que hicieron el verano pasado", pero "Scooby Doo" los mostró ya como una pareja consolidada.

Foto: Reddit

Alyson Hannigan y Alexis Denisof: el set de "Buffy la cazavampiros" dio pie a esta unión que persiste hasta hoy.

Foto: People.com

Blake Lively y Ryan Reynolds: los protagonistas de "Linterna Verde" mantienen una relación llena de humor y complicidad.

Foto: RTVE.es

Eliza Taylor y Bob Morley: los líderes de la serie "The 100" sorprendieron a sus seguidores con un matrimonio secreto.

Foto: Bekia

Leighton Meester y Adam Brody: el encuentro en la película "The Oranges" unió a dos de las estrellas juveniles más famosas de la televisión.

eCartelera

Zendaya y Tom Holland: la química en la saga de "Spider-Man" cautivó a los fans y confirmó un noviazgo muy esperado.

Foto: Woman - El Periódico

Mila Kunis y Ashton Kutcher: el destino los reunió años después de trabajar juntos en "That '70s Show" para formar un hogar.

Foto: ABC color

Algunas parejas mantienen su unión, otras enfrentaron separaciones mediáticas, pero todas demostraron que el set puede cambiar una vida por completo.

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