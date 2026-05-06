¡De Venezuela para el mundo! El inesperado momento entre Erika De La Vega y Daniel Radcliffe: imágenes

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La comunicadora venezolana, Erika de la Vega cumplió una de sus metas personales recientemente. En este sentido, el pasado domingo 3 de mayo de, la personalidad del entretenimiento venezolano compartió en su cuenta de Instagram la alegría que sintió tras asistir a la obra teatral "Every Brilliant Thing" o en español "Puras Cosas Maravillosas".



A través de fotos y videos, relató que su emoción creció cuando descubrió la identidad del actor principal. En esta ocasión, el reconocido intérprete inglés Daniel Radcliffe (famoso por su papel en la saga de Harry Potter), lideró la función.

A su vez, la reconocida animadora confesó que siempre tuvo el anhelo de presenciar esta pieza, pero la presencia de la estrella británica sobre el escenario convirtió la noche en una experiencia inolvidable.

En el mismo orden de ideas, De La Vega protagoniza también la versión en español de "Puras Cosas Maravillosas" desde el año 2018, por lo esto explica, en gran parte, lo que representó asistir al espectáculo original, además con uno de los actores más reconocidos en el mundo.

"Every Brilliant Thing" con Daniel Radcliff

En esta oportunidad, Daniel Radcliffe protagoniza la producción de Broadway durante 2026 titulada "Every Brilliant Thing" en el Hudson Theatre, una obra de teatro unipersonal e interactiva sobre un hombre que crea una lista de las alegrías de la vida para ayudar a su madre a lidiar con la depresión. La aclamada obra, nominada al premio Tony y que estará en cartel del 21 de febrero al 24 de mayo de 2026, incluye una interacción directa de Radcliffe con el público.

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